Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil desliga Padre Kelmon

O Padre Kelmon (PTB), que ficou conhecido por ter se candidatado à presidência da república, foi desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. Anúncio foi realizado na última sexta-feira (16) através do Facebook.

O Comprova, projeto de apuração de fake news, apurou em outubro o histórico do Padre Kelmon e confirmou que o baiano tem ligação com a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, que tem representação no Brasil.

No comunicado, a igreja informou que foi ele foi desencardinado, sendo proibido de ministrar sacramentos ou falar em nome da instituição.

“Decidimos canceladar (sic) a Provisão 0025/21 conferida ao Pe.Kelmon Luis da Silva. Também informamos que decidimos desencardinar (sic) do clero o Pe.Kelmon Luis da Silva e também o Pe.Lucas Soares Chagas. Dessa forma, os mesmos ficam proibidos de ministrar os sacramentos e de falar em nome da Igreja Ortodoxa do Peru-Tradição canônica Síro Ortodoxa Malankara Indiana. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, mas aquilo que desligarem na terra será desligado no céu. (Mateus 16:19)", diz a nota.