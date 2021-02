Igualdade de gênero: Braskem é destaque entre empresas de capital aberto, indica Bloomberg

O trabalho contínuo da baiana Braskem nos campos de diversidade, equidade e inclusão trouxe mais um reconhecimento do mercado. A companhia agora integra o Índice Bloomberg de Igualdade de Gênero 2021 (GEI – Gender-Equality Index), que avaliou critérios como liderança feminina e pipeline de talentos, igualdade de remuneração e paridade salarial de gênero, cultura inclusiva, políticas de assédio sexual e marca pró-mulheres em 380 empresas de capital aberto sediadas em 44 países.

Vice-presidente de Pessoas, Comunicação, Marketing e Desenvolvimento Sustentável da Braskem, Marcelo Arantes associa o reconhecimento à evolução do Programa de Diversidade, Equidade & Inclusão, criado em 2014, e à importância dada ao tema no dia a dia da empresa.

“É um processo contínuo de mudar hábitos, rever práticas, aprender a conviver com as diferenças e enxergar a sociedade como ela é, de fato. É impossível ser uma empresa inclusiva e que valoriza diversidade se não houver essa dedicação diária, se não dermos liberdade para que as pessoas sejam quem realmente são. E no fim do dia essa evolução impacta diretamente no nosso negócio, pois uma empresa que garante diversidade e promove inclusão consegue ser mais forte, inovadora e criativa”, afirma ele.

A Braskem tem atualmente mais de oito mil integrantes no Brasil e no mundo. O Programa de Diversidade, Equidade & Inclusão atua nas frentes de Equidade de Gênero, Raça e Etnia, LGBTQIA+, Pessoas com Deficiência e Socioeconômica. As ações estão contribuindo para mudar a realidade de um setor que ainda é predominantemente masculino.

Entre os principais resultados conquistados pela Braskem está a presença de mulheres em cargos de liderança (de 22% em 2015 para 30,1% em 2020) e o número de mulheres que voltam ao trabalho após o nascimento dos filhos (de 65% em 2014 para 97% em 2019). Uma das metas é aumentar a população de mulheres também na operação, que hoje são 6,1%. As práticas voltadas para Diversidade, Equidade & Inclusão na Braskem são definidas com base na Proposta de Valor BeUX (Be = Seja, U = Você e X = Experiência, ou seja, Seja Você Mesmo e curta a experiência conosco).

Diversidade levada a sério

A atuação da Braskem no combate às desigualdades dentro do ambiente corporativo também foi reconhecida por duas vezes seguidas no Guia Exame de Diversidade (2019 e 2020).

Em 2019, a companhia recebeu o Prêmio WEPs (Empresas Empoderando Mulheres), da ONU Mulheres, e o Prêmio Will (Women in Leadership Latin America), que destacam empresas com boas práticas na promoção da equidade de gênero e inclusão de mulheres na liderança.

A Braskem também foi reconhecida pela Out & Equal Workplace Advocates, maior organização global em prol dos direitos LGBTQIA+ no ambiente de trabalho, como a melhor empresa brasileira no desenvolvimento de ações para a inclusão desse público, em 2018. As informações são da assessoria da empresa.