II Simpósio de Neurogenética reúne especialistas nacionais em Salvador 

Salvador vai sediar, no dia 17 de setembro, o II Simpósio de Neurogenética, reunindo especialistas nacionais no assunto. O evento, que acontece no auditório do Boulevard Side Empresarial, na fica na Avenida Tancredo Neves, pretende ampliar os conhecimentos das ciências biomolecular e genética, que têm possibilitado diagnósticos e tratamentos mais precisos para doenças neurodegenerativas até pouco tempo sem terapias específicas. As inscrições podem ser realizadas pela internet.

O simpósio vai reunir profissionais como a neuropediatra baiana com principal atuação em Neurogenética e Doenças Neurometabólicas, Emília Katiane Embiruçu; o médico neurologista do Hospital Infantil Albert Einstein, André Luiz Santos Pessoa; a médica geneticista do Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande, Rayana Maia; a epileptóloga reconhecida nacionalmente, Marielza Veiga; e o médico pesquisador do Hospital do Subúrbio, com linha principal em doenças cerebrovasculares, Felipe Oliveira.

Na ocasião, os profissionais vão abordar doenças mais frequentes como a epilepsia e a Atrofia Muscular Espinhal, a causa genética e a escolha da terapia. “Escolhemos falar de doenças neurogenéticas nas quais o impacto do diagnóstico e tratamento precoces podem mudar a história de vida dos pacientes. Para isso, convidamos palestrantes que assistem pacientes com doenças neurogenéticas e que estão familiarizados com os testes genéticos, a investigação genética”, conta Emília Embiruçu, uma das organizadoras do simpósio.