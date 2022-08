Ilha dos Frades recebe sensores para monitoramento da qualidade do ar

A Ilha dos Frades passou a contar com sensores para monitoramento contínuo da qualidade do ar. O equipamento foi instalado na escola municipal da localidade e contou com as presenças da secretária municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), Marcelle Moraes, e da pesquisadora da Fiocruz que dirige o projeto, Nelzair Vianna.

Os sensores possibilitam o monitoramento da emissão de dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio, umidade e temperatura. Os dispositivos funcionam com auxílio de tomada elétrica e rede Wi-Fi. Os resultados da pesquisa devem servir de apoio para propostas de regulamentação para padrões de qualidade do ar e mitigação das fontes emissoras.

A medida contribuirá para a redução dos gases de efeito estufa e o combate às mudanças climáticas. As informações também são utilizadas pelos setores de saúde e ambiente para tomada de decisão local e políticas públicas relacionadas à exposição da poluição do ar.

No total, dez sensores já foram instalados nas localidades das ilhas de Maré e dos Frades, bem como na região do Subúrbio Ferroviário. As comunidades foram escolhidas por serem historicamente impactadas pela proximidade com fontes industriais.

“Outro aspecto importante da iniciativa é o fomento à educação ambiental para os jovens, uma vez que grande parte desses equipamentos estão sendo colocados em instituições de ensino. Com isso, também é possível trabalhar com esses alunos a questão da necessidade de realização de ações de preservação do meio ambiente”, destacou Marcelle.