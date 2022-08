Iluminação pública de Salvador está a um passo de ser 100% em LED

Salvador alcançou a marca de 98% da iluminação pública já totalmente em LED. Dos 170 bairros que a capital possui, 157 deles já estão 100% em LED. Este dado significa que 18.423 logradouros já contam com a iluminação modernizada e que 131.643 lâmpadas mais eficientes energeticamente foram instaladas pelo município. Além disso, todo o investimento foi fruto dos cofres municipais.

A implementação do sistema de iluminação nos bairros e comunidades é executada pela Prefeitura, através da Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Em julho deste ano o Iluminando Nosso Bairro, maior programa de modernização da iluminação pública da história de Salvador, atingiu toda a região do Subúrbio Ferroviário.

Esta foi uma das primeiras regiões da cidade a ter a meta alcançada de ser integralmente modernizada. Ao todo, apenas neste núcleo da capital, 2.192 ruas foram contempladas com lâmpadas em LED, com 17.109 mil pontos e investimento de R$19.692,459. Em seguida, a ação alcançou a totalidade também nas regiões do Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Liberdade e Pau da Lima.

A iluminação em LED melhora tanto o aspecto visual dos bairros como também gera economia para a cidade. Os pontos em LED são o que há de mais moderno para serem colocados em centros urbanos por serem mais eficientes e sustentáveis em comparação com as antigas lâmpadas de vapor de sódio ou metálica.

Capital iluminada

Somente de janeiro a julho deste ano, por exemplo, foram investidos mais de R$10 milhões em iluminação de LED em toda a cidade. O bairro de Sete de Abril foi um dos bairros contemplados este ano, nesta fase final da modernização da iluminação pública da capital. O bairro conta com 1.167 pontos de iluminação em LED em 182 logradouros.

Além do bairro de Sete de Abril, neste ano a modernização da iluminação pública chegou a Novo Marotinho, com 186 pontos de iluminação em 31 logradouros; Boca da Mata, com 416 pontos de iluminação em 83 logradouros; Dom Avelar, com 511 pontos de iluminação em 62 logradouros; Fazendas Grandes (I, II, III e IV), com 3.053 pontos de iluminação em 407 logradouros; Engenho Velho de Brotas, com 1.384 pontos de iluminação em 203 logradouros; Jardim Nova Esperança, com 526 pontos de iluminação em 77 logradouros; Lobato, com 1.636 pontos de iluminação em 285 logradouros; Rio Sena, com 772 pontos de iluminação em 104 logradouros; e o bairro do São Rafael, com 1.010 pontos de iluminação em 66 logradouros.

Tecnologia

Além de possibilitar que os cidadãos tenham maior visibilidade ao transitar nas vias públicas à noite, aumentando a sensação de segurança e permitindo ocupar os espaços públicos com mais comodidade, a capital baiana tem intensificado seus esforços para se tornar uma cidade inteligente. Um dos pilares desta estratégia é ampliar a telegestão da iluminação pública.

Por meio de um sistema de interface simples, os profissionais da Diretoria de Iluminação e Serviços Públicos (Dsip), responsáveis pelo parque luminoso da cidade, conseguem fazer controle da iluminação por meio de dispositivos como tablets e smartphones. Com o monitoramento em tempo real é possível, por exemplo, efetuar análises precisas e dinâmicas para encontrar equipamentos que apresentaram defeitos, aumentar ou reduzir a potência das luminárias acesas, entre outras ações.

A capital baiana possui 763 luminárias do seu parque luminoso conectadas à telegestão. A tecnologia gera economia de até 35% no consumo de energia. Até 2024, a Prefeitura prevê instalar 54 mil pontos de iluminação conectados ao sistema.

Alguns locais que já estão conectados ao sistema e já se beneficiam da telegestão são as avenidas Luís Eduardo Magalhães e Mãe Stella de Oxóssi, túnel Américo Simas, fortes Santa Maria e São Diego, Colina Sagrada, no bairro do Bonfim, e Tribunal de Contas do Município. A Dsip já estuda a ampliação do projeto em mais cinco novas vias, dentre elas a Avenida Cônego Pereira, e regiões como a Orla Marítima.