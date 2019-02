Imagens do Dia (21/02/2019)

Iemenitas levantam suas armas perto da capital Sanaa para mostrar apoio ao movimento xiita Huthi e contra a intervenção na Arábia Saudita. (MOHAMMED HUWAIS / AFP)

Estudantes fazem orações pelos policiais da Força de Reserva Central (CRPF) mortos em Hyderabad, após um ataque em Lethpora, na Caxemira, onde pelo menos 40 paramilitares foram mortos por explosivos escondidos numa van (NOAH SEELAM / AFP)

Partidários da oposição albanesa protestam em frente ao Parlamento albanês em Tirana, exigindo a renúncia do primeiro-ministro. (GENT SHKULLAKU / AFP)

Crianças ajudam a limpar o lixo da Baía de Lampung, na aldeia de Sukaraja um subdistrito de Bumi Waras em Bandar Lampung. Funcionários do governo, moradores e a polícia tomam parte no evento anual. (PERDIANSYAH / AFP)

Ativistas dos direitos dos animais do grupo italiano "Fronte Animalista" protesta contra o uso de peles na moda, do lado de fora do desfile Outono/Inverno 2019/2020 da grife Fendi. (ANDREAS SOLARO / AFP)

Funcionários de casa de leilões Christie posam com a pintura ' Saule pleureur et bassin aux nymphéas' do pintor impressionista francês Claude Monet, estimado para ser vendido por 40 milhões de libras Esterlinas (52 milhões de USD). (TOLGA AKMEN/AFP)

Partidários da oposição da Turquia se reúnem em frente ao Tribunal de Caglayan em Istambul, para protestar contra a prisão de jornalistas do diário Cumhuriyet sob a acusação de cumplicidade com grupos terroristas. (OZAN KOSE / AFP)

Um acampamento de migrantes é evacuado pela polícia em Calais. (PHILLIPPE HUGUEN / AFP)

A luz em cima do Luxor Hotel e Casino ilumina a neve caindo durante uma tempestade de inverno, em Las Vegas, Nevada. (ETHAN MILLER/AFP)

Membros do coletivo a favor do fim de abusos por padres (ECA), uma organização global de sobreviventes e ativistas que estão em Roma para cúpula papal desta semana, exibem fotos de Barbara Blaine, falecida fundadora da rede. (ALBERTO PIZZOLI / AFP)

Manifestação em Barcelona contra o julgamento em Madrid de antigos líderes separatistas catalãos, durante um dia de greve. (LLUIS GENE / AFP)

Um fotógrafo de rua do Afeganistão retrata um cliente após uma nevasca no parque Shahr-e-Naw, em Cabul. (WAKIL KOHSAR / AFP)

Motoristas no nordeste da Austrália poderão em ter seu avatar da internet permanentemente estampado em seus veículos. (PERSONALISED PLATES QUEENSLAND/AFP)

Folheto do Museu de Ciências Naturais da Carolina do Norte mostra o primo menor do T-rex que poderia fornecer um elo na compreensão de como os predadores apex evoluiram para o topo da cadeia alimentar, afirmou o cientista que desenterrou o dino. (JORGE GONZALEZ/AFP)

Um homem vende artesanatos feitos com notas de Bolívar em uma rua de Cúcuta, Colômbia, na fronteira com a Venezuela. O peso colombiano sobrepôs o desvalorizado Bolívar venezuelano em cidades fronteiriças, no epicentro de uma crise política. (LUIS ROBAYO / AFP)

A defesa civil de Raqa, na síria escava uma vala com dois pés de profundidade, onde se encontrou o legado mais antigo, maior e mortal do Estado islâmico: a sepultura coletiva de cerca de 3.500 pessoas, no subúrbio de al-Fukheikha. (FADEL SENNA / AFP)

Bando de gaivotas ao redor de um barco no rio Yangon, em Yangon, Mianmar. (SAI AUNG MAIN / AFP)

Na rua d'Alesia em Paris começaram a surgir pichações anti-semitas dizendo “sai judeu sujo" e suásticas. Nos últimos dias, a palavra "Juden" (judeu alemão) foi rabiscada numa padaria e suásticas desenhadas em caixas postais. (ALEXANDRE HIELARD / AFP)

Socorristas trabalham na área de um incêndio em Dhaka, onde pelo menos 69 pessoas morreram em vários prédios residenciais que também eram usados como armazéns químicos na parte velha de capital de Bangladesh. (MUNIR UZ ZAMAN / AFP)