Imagens do Dia (21/12/2018)

A polícia indiana deteve 126 pessoas que trabalhavam num falso Call Center em Noida que aplicava golpes de até 50.000 dólares por dia em norte-americanos aposentados. Eles alegavam problemas nos números do seguro social das vítimas. (AFP)

O francês Felix Dorfin é escoltado para a queima de várias drogas apreendidas pela polícia da Indonésia na Ilha de Mataram,em Lombok, perto de Bali. Dorfin foi preso portando 04 quilos de entorpecentes. (PIKONG/AFP)

Inspirados pelo movimento francês dos "coletes amarelos" portugueses protestam na Praça Marquês de Pombal, no centro de Lisboa. (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Manifestação síria em apoio à Turquia, na cidade de Bizaa, ao norte de Alepo. (BAKR ALKASEM / AFP)

Passageiros esperam em uma plataforma na estação de Atocha, em Madrid, durante uma greve dos trabalhadores ferroviários no início das férias de Natal. (OSCAR DEL POZO / AFP)

Bombeiros chegam à mina de carvão em Stonava perto de Karviná, na República Checa, onde 13 mineiros morreram e 10 ficaram feridos depois que um canal de gás metano entrou em erupção. (RADEK MICA/AFP)

Ânimos exaltados em Kinshasa, no Congo, às vésperas da eleição. (MARCO LONGARI / AFP)

Militantes do partido comunista russo colocam flores no túmulo do líder soviético Josef Stalin em comemoração ao seu 139º aniversário na Praça Vermelha, em Moscou. (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Manifestação dos funcionários de palácios reais em frente à Torre de Londres. A categoria está em greve por melhores salários e contra as alterações propostas para a concessão de pensões. (DANIEL SORABJI / AFP)

Um grupo de muçulmanos carregando bandeiras palestinas protesta em frente da embaixada australiana em Kuala Lumpur após a decisão da Austrália de reconhecer o oeste de Jerusalém como a capital de Israel. (MOHD RASFAN / AFP)

Manifestantes pró indenpendência da Catalunha enfrentam a força policial de Barcelona chamada Mossos d`Esquadra em Barcelona. (PAU BARRENA/AFP)

Iluminação de Natal em Handan no norte da província de Hebei na China. (STR / AFP)

Polícia vistoria a área onde uma pessoa morreu e um outra ficou ferida por tiros no centro histórico de Viena, Áustria. As circunstâncias do tiroteio não são ainda claras. (GEORG HOCHMUTH / APA / AFP)

Iluminação de natal na rua Nevsky Prospect, em São Petersburgo. (OLGA MALTSEVA / AFP)

O primeiro-ministro francês Edouard Philippe e o prefeito de Limoges Emile Roger Lombertie se reúnem com representantes do movimento "Coletes amarelos" na prefeitura, numa tentativa do governo de acabar com os protestos que tomaram a França. (THOMAS SAMSON / AFP)

Jovens tibetanos no exílio protestam sentados contra a visita do Ministro dos negócios estrangeiros chinês Wang Yi a Nova Deli. (AFP)

Um grupo de manifestantes muçulmanos da Indonésia queimam fotos do Presidente chinês, Xi Jinping, em um protesto em Medan contra a detenção de integrantes da minoria étnica uigure na região de Xinjiang da China (RAHMAD SURYADI/AFP)

Inundação permanente em Ogatchi, Anambra no sul da Nigéria (CORRIE BUTLER/AFP)

Pessoas vestidas em trajes de Papai Noel participar de um desfile sob Iluminações de inverno no distrito de negócios de Marunouchi em Tóquio. (KAZUHIRO NOGI / AFP)

Um homem caminha ao lado de uma seção reforçada do muro entre os EUA-México em Tijuana, estado de Baja California, no México. (GUILLERMO ARIAS/AFP)