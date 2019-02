Imagens do Dia (22/02/2019)

Manifestantes argelinos protestam contra a candidatura do Presidente que já exerce seu quarto mandato. (RYAD KRAMDI / AFP)

Fachada do 'Trump Place' no Riverside Boulevard em Manhattan, Nova Iorque, cujos moradores votaram pela substituição do nome do condomínio. (DREW ANGERER/AFP)

Público do "Live Aid Venezuela", organizado pelo bilionário britânico Richard Branson para arrecadar dinheiro destinado a ajudar o país que atravessa uma grave crise. O evento acontece na ponte internacional de Tienditas em Cúcuta, Colômbia. (LLUIS ROBAYO / AFP)

Ativistas LGBT de Nairobi comparecem à audiência no tribunal da corte de Milimani, no Quênia, após o adiamento de uma decisão sobre a lei colonial que criminaliza a homossexualidade. (SIMON MAINA / AFP)

Confrontos entre os partidários do Congresso Progressista (APC) e o Partido Democrático do Povo (PDP) em Kofa, no distrito de Bebeji, em Kano, centro económico do norte da Nigéria, deixa duas pessoas mortas e espalha o caos. (PIUS UTOMI EKPEI / AFP)

Cavernas de Ajanta, em Maharashtra na Índia. Com teto de basalto escuro é um local de adoração, cheio de armadilhas, que data do século II A.C. As pinturas e esculturas do local são consideradas obras-primas da arte religiosa budista pela UNESCO. (ALEX OGLE / AFP)

Detentor de uma estrela do prestigiado Guia Michelin de certificação de restaurantes, o Riff, em Valência, foi fechado após uma cliente morrer intoxicada ao comer um prato de cogumelos no local. Outras 29 pessoas também tiveram infecção alimentar. (JOSE JORDAN / AFP)

Protesto em Bratislava, na Eslováquia, no primeiro aniversário do assassinato do jornalista Jan Kuciak e sua noiva Martina Kusnirova. (VLADIMIR SIMICEK / AFP)

Marcha da Dignidade em Ramleela em Nova Deli. Milhares de mulheres caminharam 10.000 quilômetros, a partir de Mumbai, terminando na capital indiana, em busca de justiça e do fim da violência sexual contra mulheres e crianças. (CHANDAN KHANNA / AFP)

Estudantes franceses participam de uma marcha para o meio ambiente e o clima em Paris. (AFP)

Estrangeiros chegam para o festival de Kumbh Mela em Allahabad. O Conselho indiano de relações culturais (ICCR) convidou representantes de cerca de 190 países para participarem do maior encontro de religiosos do mundo. (SANJAY KANOJIA / AFP)

Patrick Maurin, vereador de Marmande, caminhou 250 km entre Le Touquet e Paris para chamar a atenção sobre o problema do suicídio entre agricultores franceses. (FRANCOIS GUILLOT / AFP)

Banho de sol no muro da fortaleza de Pedro e Paulo em São Petersburgo, na Rússia. (OLGA MALTSEVA / AFP)

Eetu Nousianen, da Finlândia paira no ar durante o Campeonato Mundial de Esqui em Bergisel Schanze, em Innsbruck. (JOE KLAMAR / AFP)

Mulheres muçulmanas participam de um encontro contra a violência, em Umaru Musa Yar'adua Hall na Praça Murtala Kaduna, na Nigéria. (CRISTINA ALDEHUELA / AFP)

Funcionários florestais da Indonésia transportam três aves de rapina e um crocodilo que foram resgatados de um hotel em Medan, onde eram ilegalmente usados como atração turística. (RANGGA FRIRMANSYAH/AFP)

Primeira máquina de venda automática de Cannabis no centro de Atenas, após a Grécia ter aprovado o uso medicinal da planta. (ANGELOS TZORTZINIS/AFP)

Tratamento anti-stress em Jacarta. O espaço usa a terapia da destruição, na qual os clientes derrubam paredes como meio para aliviar frustrações. Conhecidas como clínicas de temperamento, tornaram-se populares na Ásia nos últimos dois anos. (GOH CHAI HIN/AFP)

AeroFarms, a maior fazenda vertical do mundo em Newark, Nova Jersey. Fundada em 2004, a empresa é considerada pioneira do setor. Ela exporta tecnologia própria para locais diversos, como China, Oriente Médio e norte da Europa. (ANGELA WEISS/AFP)

Mulheres de etnia Fulani, sobreviventes e desalojadas, após massacre que matou 130 pessoas em Kurosin, Kajuru Kaduna . (CRISTINA ALDEHUELA / AFP)

Funcionários da prefeitura de Medellin procuram aves para salvar da demolição do edifício Mônaco, onde morou o traficante colombiano Pablo Escobar. O local vai se tornar um parque em memória das vítimas da guerra contra as drogas. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Judeus ultra-ortodoxos da Neturei Karta, uma pequena facção anti-sionista que se opõe a existência de Israel, participam em Hebron, na Cisjordânia, de uma manifestação anual em memória do massacre da Mesquita de Ibrahim em 1994. (HAZEM BADER / AFP)

Agricultores de beterraba se reúnem fora da fábrica de açúcar de Saint-Louis do grupo alemão Sudzucker na Normandia, para protestar contra a transformação do local em centro de armazenamento e a perda de 77 empregos. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Manifestantes palestinos atiram pedras em soldados israelenses perto do portão que conduz à rua principal de al-Shuhada, em Hebron, fechada pelas tropas israelenses no início de fevereiro. (HAZEM BADER / AFP)