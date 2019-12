Imbassaí ganha novo empreendimento residencial

O Litoral Norte da Bahia vai ganhar um novo residencial com conceito de clube completo, que será construído pela JMJ Empreendimentos com investimento de R$ 45 milhões. O Imbassaí Privilege reúne moradia e um complexo de lazer de frente para o rio e o mar de Imbassaí, em Mata de São João. Trata-se do primeiro empreendimento criado após a aprovação da construção da pista de ligação Imbassaí - Praia do Forte, uma via com vista para o mar e para a Lagoa Jauara, e um dos investimentos que vai movimentar o mercado imobiliário local, seja para segunda moradia, veraneio ou aluguel em alta temporada. De acordo com o empreendedor, Mário Piva Filho, “o projeto, com uma área de 90 mil metros quadrados” oferecerá integração com a natureza, infraestrutura de lazer completa e centro comercial. Ele também chama atenção para a localização, perto de Praia do Forte e de Sauípe. Cada lote terá 400 metros quadrados com duas opções de plantas, 2 ou 3 suítes com jardim, medido respectivamente 100,51 m² e 178,63 m². “A JMJ Empreendimentos construiu há 15 anos o Village Villas da Praia, em Itacimirim, com o m² de terreno custando R$ 30,00 m². Hoje, custa cerca de R$ 1.100,00. Com tudo que Imbassaí oferece, vilarejo arborizado com hotéis e pousadas, restaurantes, farmácias, escolas, a perspectiva é que, em 4 anos, quem investir na região vai ter seu capital multiplicado por 2,5”, garante.



Unifacs inaugura campus no Comércio

A Unifacs dá seguimento ao seu plano de expansão com a inauguração de dois novos campi no ano que vem. Em Feira de Santana e Salvador. Na capital, a instituição chega ao Comércio, bairro que já abriga diversas faculdades. A nova unidade ficará na Rua Miguel Calmon, nº 22, ao lado do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. O prédio contará com quinze salas, mais uma sala multiuso, duas salas multimídia e uma brinquedoteca. As aulas estão previstas para começar em 10 de fevereiro. Com mensalidades a partir de R$ 330 o campus oferecerá 19 cursos: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Mediação, Pedagogia, Processos Gerenciais, Serviço Notarial, Serviço Social, Serviços Judiciais e Serviços Penais. De acordo com Abílio Gomes, presidente da Unifacs, o investimento do poder público na requalificação da região e a chegada de novos espaços, a exemplo do Museu da Música e do Arquivo Municipal, potencializam o interesse de ampliar os negócios da universidade no bairro. “Essa expansão se alinha ao nosso propósito de transformar vidas através do desenvolvimento regional e garantir acesso à educação de qualidade e preço justo aos soteropolitanos”, diz Abílio Gomes, presidente da Unifacs.

Futebol no shopping

O Shopping Bela Vista ganhou uma nova opção de lazer e ao mesmo tempo se tornou o primeiro mall de salvador a contar com campo de futebol. A Champion Multiarena foi construída na cobertura do empreendimento e tem dois campos de futebol society, dois vestiários (masculino e feminino), área coberta para eventos e bar. Neles, serão ministradas aulas de futebol para crianças e jovens de 4 a 15 anos, pela mensalidade de R$ 185,00. Os espaços também estão à disposição de eventos como aniversários, confraternizações e outros. “(O equipamento) reforça o nosso mix de lazer. Será um espaço para jogar, torcer e aproveitar o happy hour com os amigos, com uma linda vista do pôr do sol de Salvador”, destaca o superintendente do Shopping Bela Vista Vaneilton Almeida.



Grupo Big reinaugura lojas da Maxxi atacado na Bahia

O Grupo Big recentemente adquiriu a operação das marcas da Walmart no Brasil e na Bahia deu início à reestruturação da companhia com a reabertura, na quinta passada (12) de seis lojas da Maxxi Atacado (Mares e Pau da Lima – em Salvador -, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Itabuna e Vitória da Conquista). Além disso, com a reforma, aumentou em 30% o número de trabalhadores em cada loja, que agora tem em torno de 190 funcionários diretos cada. O projeto contempla mudança de posicionamento e identidade visual da marca e a transformação estrutural e tecnológica das unidades. Assim, a bandeira passa a ser uma unidade estratégica de negócios para a empresa nos próximos anos, com foco em consumidores e comerciantes de todos os tamanhos e setores para ganhar espaço no segmento de autosserviço. A Big garante que a partir de agora as lojas Maxxi Atacado estão com um mix maior – passando de 4 mil para 6 mil itens – e maior facilidade nas áreas de checkout (caixas). “O formato atacarejo ganhou bastante força nos últimos tempos e enxergamos um grande potencial de crescimento ao reposicionar a marca com diferencial em sortimento, preço, atendimento, autosserviço e experiência de compra, focando em todos os públicos, desde pequenos a grandes comerciais e consumidores finais”, explica Beto Alves, diretor-executivo de Atacado do Grupo BIG. Até o final de 2020, todas as 43 lojas da rede passarão por reformas e seguirão o mesmo conceito, e cerca de 10 hipermercados devem ser convertidos em Maxxi Atacado. O investimento no formato faz parte dos R$ 1,2 bilhão anunciado pelo Grupo Big para os próximos 18 meses no Brasil.



FIQUE POR DENTRO

Fundo - O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste, terá R$ 29,3 bilhões disponíveis para aplicação em 2020 nos nove estados da Região e do Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. O programa de aplicação do FNE foi aprovado pelo Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). As diretrizes e prioridades da programação do FNE aprovadas para o ano que vem contemplam R$ 19 bilhões distribuídos entre os setores do comércio e serviços, da agricultura, pecuária, indústria, agroindústria e do turismo, R$ 10,23 bilhões para o setor de infraestrutura e R$ 50 milhões para o Programa FNE Sol, destinados à mini e microgeração de energia para pessoas físicas. Também foi aprovado montante de R$ 20 milhões para o financiamento estudantil de nível superior (P-FIES), voltado para estudantes da região Nordeste com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos, conforme prevê a modalidade II do programa. O Condel aprovou, ainda, a criação de programa com recursos do FNE focado em microfinanças. O limite de financiamento vai até R$ 21 mil, com prazos de quatro a 36 meses.



Diversidade - A Dow recebeu, na última terça (10), o Selo de Diversidade Étnico-Racial concedido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Reparação (Semur). Certificada pelo quinto ano consecutivo, a empresa foi reconhecida na categoria Compromisso, por cumprir diretrizes voltadas para a promoção da Diversidade Étnico-Racial. A empresa foi a primeira indústria química a receber o selo, que hoje já é conferido a 121 empresas da Região da Grande Salvador. As empresas participantes também têm como compromisso incentivar a participação de outras companhias para que também consigam adquirir o selo. Este ano, a Dow recebeu a empresa Tecon para ajudá-la a conquistar o selo. “Recentemente trabalhamos muito numa campanha de Benchmark, e conseguimos trazer para o nosso site representantes da empresa para participar de um evento interno de diversidade e inclusão, e incentivamos também que a Tecon adquirisse o selo, conquista que eles atingiram este ano”, afirma Roberto Aragão, coordenador de treinamento do site de Aratu e atual líder do grupo de afinidade racial da Dow. Ainda segundo ele, “A Dow recebe o selo porque cumpre o compromisso de trabalhar com políticas voltadas para o afrodescendente na questão da empregabilidade, do empoderamento, e também internamente identificando os talentos negros e procurando trabalhar em cima do seu desenvolvimento dentro da empresa com coach, acompanhamento de carreira e incentivos a diversos cursos”.



Telefonia - Em mais um passo da estratégia de reposicionamento de marca, a TIM Empresas está lançando um blog com conteúdo gratuito para empreendedores. O site www.parceiradenegocios.com.br traz matérias e dicas de temas como marketing digital, vendas e legislação, dentre outros assuntos que permeiam o cotidiano dos pequenos empresários brasileiros. ATIM Empresas foi lançado no ano passado para aproximar mais a operadora do segmento corporativo, quando passou a oferecer serviços que vão além da conectividade para pequenas e médias empresas, a exemplo de cloud computing, segurança, help desk remoto, entre outras soluções.



Conta própria - Dados do Sebrae divulgados na última semana indicam que a Bahia fechou o mês de novembro com 506.472 empreendedores formalizados como MEI. O número mantém o estado na dianteira do ranking de maior número de formalização no Nordeste. Em seguida vem Pernambuco, com 295.887 e Ceará, com 295.558. No Brasil, o total de empreendedores formalizados é de 9.344.777. Dentre as atividades com maior atuação na Bahia, estão o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (minimercados, mercearias e armazéns), cabeleireiros, manicure e pedicure.