Imóvel atingido por incêndio no Horto Florestal é interditado

O imóvel atingido por um incêndio de grandes proporções na noite desta quinta-feira (16), no Horto Florestal, em Salvador, foi interditado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). O fogo foi cessado na manhã desta sexta-feira (17).

Algumas lajes, vigas e paredes do imóvel tiveram danos. A estrutura geral do imóvel, no entanto, não teve colapso. Apesar disso, de acordo com a Codesal, é necessário demolir as paredes atingidas, além de recuperar os suportes das vigas e instalações elétricas e hidráulicas da casa.

A Codesal auxiliou no trabalho do Corpo de Bombeiros, enviando caminhões-pipa da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) para suprir a falta de água destinada ao combate do fogo.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Limpurb e a Coelba participaram da operação.

Trauma

A dona do imóvel atingido pelo fogo já perdeu um filho de 18 anos em um incêndio ocorrido há 16 anos no bairro do Caminho das Árvores, de acordo com informações da TV Bahia. Além do jovem, morreu também a namorada dele.

Traumatizado por causa da morte do irmão, o filho da dona da casa, de 29 anos, se desesperou ao ver a fumaça na residência e saltou do segundo lugar. Ele acabou machucando os dois pés e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passará por cirurgia.

O animal de estimação da dona do imóvel, uma cadela de sete anos, conseguiu se salvar. Ela ficou mais de 10 horas no imóvel e foi resgatada por um vizinho.

O caso

O incêndio em uma casa na Rua do Jatobá, no Horto Florestal, começou às 20h15 na noite desta quinta-feira (16). A área é dentro de um condomínio residencial.

Mãe e filho adulto estavam dentro da casa quando o incêndio começou. A mulher ligou para a portaria para pedir ajuda, pois as chamas se espalharam rapidamente e ela estava presa no imóvel com o filho. Com ajuda do síndico e de outro funcionário, o porteiro conseguiu resgatar os moradores.

"A gente aqui não tem como combater o fogo, então o importante é que a gente conseguiu tirar (os dois)", diz Alcides dos Anjos, porteiro do condomínio. "O filho se desesperou, tentou pular e se machucou, acho que quebrou a perna", relata. A casa tem dois andares. "Quando eles perceberam já estava espalhado (o fogo), não tinha nem como descer". Eles usaram uma escada para ajudar. A casa ficou "praticamente destruída", relata Alcides.