Imóvel de acervo doado por Frans Krajcberg à Bahia é demolido

O imóvel do artista plástico Frans Krajcberg, que deixou em testamento seus bens para o Estado da Bahia, foi demolido pela prefeitura de Nova Viçosa, nesta quarta-feira (10), onde estava localizado. Apesar da primeira tentativa, na terça-feira (9), ter sido coibida pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), inclusive com o registro de queixa na delegacia da cidade, a empresa contratada para o serviço retornou ao local, hoje, e demoliu a propriedade.

O reforço da PGE foi solicitado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado (Ipac), após a investida promovida pela prefeitura de Nova Viçosa de ocupação do imóvel pertencente ao acervo e patrimônio deixado por Krajcberg ao Estado.

“Essa demolição demonstra uma falta de interesse pela preservação e memória do município, principalmente ao seu acervo edificado. Causa-nos estranheza que a câmara de vereadores e a população tenha isso como natural. E o segundo, que é o mais agravante, é você adentrar em um imóvel que é de outro ente federativo. E o pior de tudo, vai diretamente de encontro com a memória do próprio artista”, ressalta o diretor geral do Ipac, João Carlos Oliveira.

Demolição de acervo doado é ilegal

O artista plástico polonês, radicado em Nova Viçosa, deixou em testamento seus bens para o Estado da Bahia, esclarecendo por disposição de última vontade que tal patrimônio, inclusive imobiliário, fosse utilizado prioritariamente para auxiliar na preservação de seu legado artístico.

Em recente decisão proferida pelo juiz substituto da Comarca de Nova Viçosa, Renan Souza Moreira, o Poder Judiciário reafirmou que todos os bens deixados por Frans Krajcberg, incluindo seu acervo de obras de arte, devem ser administrados pelo Estado da Bahia, de acordo com sua conveniência e oportunidade.

Dessa forma, o ato ilegal da prefeitura de Nova Viçosa atenta não apenas contra decisão judicial expressa, como também viola a memória do grande artista. Em nota, a PGE informou que adotará as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Nova Viçosa por telefone e por três e-mails diferentes, mas até a publicação desta reportagem não houve resposta.

Acervo

O acervo doado ao Estado é composto por mais de 48 mil itens e cerca de 50 hectares do sítio Natura, antigo ateliê onde vivia praticamente recluso desde 1978, no município de Nova Viçosa, extremo sul do estado. Sua obra reflete a paisagem brasileira, em especial, a Floresta Amazônica, e sua constante preocupação com o meio ambiente.

Disputado por vários outros estados e até mesmo pelo exterior, o artista doou o seu acervo de obras e propriedades à Bahia pela primeira vez em 2009. A escritura de doação foi assinada pelo artista e pelo governador Jaques Wagner durante a abertura do Seminário Nordeste: Água, Desenvolvimento e Sustentabilidade, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador.

Quatro anos depois, outra decisão, desta vez partida do governo estadual, ressaltava a importância de suas obras para o estado: a construção de um museu para preservação da sua obra. Em 2019, foi aprovado, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa da Bahia, o projeto de lei para a criação da Fundação Museu Artístico Frans Krajcberg.

O equipamento teria uma sede no município de Nova Viçosa e em Salvador, no bairro de Ondina, mas 9 anos após a decisão, nenhuma obra foi iniciada. A reportagem questionou o Ipac, responsável pela administração das obras, sobre o andamento do projeto, mas a pergunta não foi respondida.

Hoje, parte do acervo do artista pode ser visitado no Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, no Recôncavo da Bahia, e na exposição “Frans Krajcberg: por uma arquitetura da natureza”, no MuBE, em São Paulo.

Frans Krajcberg

Krajcberg morreu em novembro de 2017, aos 96 anos, no Hospital Samararitano, no Rio de Janeiro. Em 2022, o artista completa 101 anos de história. Frans nasceu na Polônia, em 1921. Durante a Segunda Guerra, precisou fugir para a União Soviética, se separando dos seus pais. Mais tarde, descobriu que seus familiares morreram nos campos de concentração nazistas.

Iniciou seu processo artístico na Europa pós-guerra, mas foi no Brasil que ele se tornou um ativista e artista, transformando a arte em caos conceitual. Desde então, viajou pela floresta amazônica, morou no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e decidiu fixar morada na Bahia entre 1972 e 2017, ano de sua morte.

Desde então, sua arte e luta pela natureza se tornaram uma só. Entre fotografias, vídeos, pinturas, fotografias e esculturas, o que mais chama atenção são os troncos de árvores, muitos carbonizados, transformados em arte e protesto, como se houvesse uma ressurreição daquela natureza morta.

