Impostor tenta se passar por organizador do velório de Gugu Liberato

Um homem que se identifica como Júnior, e se apresenta como organizador do velório de Gugu Liberato, foi denunciado pela família do apresentador, morto na semana passada após um acidente em casa, nos Estados Unidos.

O impostor tem ligado para artistas afirmando fazer parte da equipe que está organizando o velório de Gugu, o que acabou sendo denunciado pela família do apresentador.

Os artistas relataram que, na ligação, ele afirma que dona Maria do Céu, mãe de Gugu, estaria pedindo para falar com os artistas.

A assessoria de Gugu Liberato informa que não há ninguém com esse nome organizando o velório do apresentador e esclarece que está buscando o contato do impostor para tomar as medidas legais cabíveis.

Até o momento, a intenção de Júnior em ir atrás dos famosos não foi esclarecida pela assessoria.