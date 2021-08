Imprensa de Portugal coloca técnico europeu na mira do Bahia

Depois de desligar o técnico Dado Cavalcanti do comando do time principal, o Bahia já iniciou a busca por um novo treinador. E ao que tudo indica, o olhar do tricolor está além das fronteiras do Brasil.

De acordo com o jornal Record, de Portugal, o Esquadrão teria feito convite ao técnico Pedro Caixinha, mas o português decidiu nã aceitar ser o substituto de Dado Cavalcanti.

Segundo a publicação, a situação da pandemia no Brasil foi um dos fatores que fez Pedro Caixinha não acertar com o Bahia. Além disso, o treinador teria dito que não entender ser o momento ideal para desenvolver a sua carreira no Brasil.

Pedro Caixinha tem 50 anos e acumula passagens por Leiria e Nacional, em Portugal, Santos Laguna-MEX, Seleção da Arábia Saudita e Al-Gharafa. O último clube dele foi o Al-Shabab, da Arábia Saudita. Oficialmente o Bahia não fala sobre contratações de treinador ou jogador.

Enquanto não acerta com um novo técnico, o Bahia vai ser comandado por outro português. Bruno Lopes, do time sub-23 assumiu de forma interina e já comandou o treino na manhã desta terça-feira (17).