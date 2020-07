Inauguração do Big Drive In reúne convidados, de carro, no Centro de Convenções

(Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Foi inaugurado, nesta quarta-feira (29), o Big Drive-In Salvador, que consiste em uma grande tela e palco montados no estacionamento do Centro de Convenções, na Boca do Rio, onde o público poderá assistir a filmes, shows, peças teatrais, stand up, palestras e muito mais, com todo conforto e segurança de dentro de seus carros.

O equipamento, que estará aberto ao publico a partir dessa quinta-feira (30), foi inaugurado sob uma queima de fogos e com exibição do documentário Axé - Canto do Povo de Um Lugar, dirigido pelo cineasta e produtor baiano Chico Kertész.

Os convidados que estiveram por lá também puderam conferir as apresentações do DJ Leo Mello e da banda Herbert & Richard.

