Incêndio atinge agência do Banco do Brasil no Comércio

Um incêndio em uma das agências do Banco do Brasil deixou algumas pessoas assustadas no final da manhã desta quinta-feira (30), no bairro do Comércio, em Salvador. As chamas provocaram uma coluna de fumaça que era possível ser vista a quilômetros de distância. O prédio fica na avenida Estados Unidos, uma das mais movimentadas da região.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informou que o problema surgiu no sistema de ar condicionado do prédio. O fogo atingiu as estruturas de fibra de vidro que envolvem a tubulação.

Por volta das 15h, os bombeiros disseram que conseguiram controlar e debelar as chamas. Eles realizaram uma varredura do imóvel e afirmaram que o incêndio não teve vítimas.