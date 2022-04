Uma escola de balé pegou fogo na manhã deste sábado (30), no bairro da Pituba, em Salvador.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi enviada para a Rua das Hortênsias para conter as chamas que se alastraram no segundo andar do prédio em que funciona o Studio de Ballet Ana Campello.

Ainda de acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. Não há informações das causas do incêndio.

A escola de balé Ana Campello funciona há 30 anos.