Incêndio atinge garagem de ônibus em Vitória da Conquista; 85 veículos queimados

Um incêndio de grandes proporções atingiu, no início da tarde de domingo (30), a garagem da empresa de ônibus Novo Horizonte, localizada às margens da Avenida Presidente Dutra, no município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Bombeiros militares do 7° GBM foram acionados para conter as chamas. O combate durou cinco horas e as equipes conseguiram preservar os caminhões estacionados na empresa vizinha e a área do posto.

Sete caminhões pipa da prefeitura deram apoio da ocorrência. Cerca de 85 ônibus foram queimados. Segundo informações de populares, incêndio teria iniciado na vegetação no terreno onde ficam alguns caminhões estacionados.

Foto: Divulgação/PMVC

Para auxiliar o Corpo de Bombeiros no combate ao fogo, uma força-tarefa da Prefeitura foi formada, reunindo as secretarias municipais de Meio Ambiente (Semma), Desenvolvimento Rural (SMDR), Infraestrutura Urbana (Seinfra), Guarda Municipal, Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans), Defesa Civil e Deserg.

“Assim que nosso brigadista percebeu a chama, que dava para ser vista de longe, ele imediatamente se deslocou para o local com o caminhão-pipa para dar suporte aos bombeiros, que já estavam no local e precisavam de água para o combate. Prestamos o apoio necessário”, explicou a titular do Meio Ambiente, Ana Cláudia Passos.

O incêndio já foi controlado e as causas serão investigadas pelo Corpo de Bombeiros.