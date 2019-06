Incêndio atinge Hospital das Clínicas da Ufba, em Salvador

Um incêndio atingiu um laboratório do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hospital das Clínicas) na Universidade Federal da Bahia (Ufba) na manhã desta quinta-feira (13) no bairro do Canela, em Salvador.

De acordo com a assessoria de comunicação da unidade de saúde o fogo atingiu o laboratório que fica no sexto andar do prédio e começou por volta das 6h50.

Alguns pacientes tiveram que ser retirados das enfermarias - que funcionam até o quarto andar do edifício. Ou seja, os pacientes não estavam perto da área do incêndio que teria sido provocado por uma explosão.

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Por volta das 7h30 pelomenos 10 pacientes que estavam internados em enfermarias mais próximas do fogo estavam do lado de fora da unidade de saúde. 'Foi um corre-corre na hora da evacuação. Foi logo quando eu cheguei. Nem tinha trocado de roupa e já me avisaram: corre que o hospital está pegando fogo", conta Rejane Jesus, 36 anos, funcionária do setor de nutrição do hospital.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local e, segundo o hospital, já fez o controle do fogo.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier