Incêndio causa suspensão de ensaio da posse de Biden e faz Capitólio ser evacuado

O ensaio geral da cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, foi suspenso nesta segunda-feira (18) após um incêndio ter sido registrado nas redondezas do Capitólio, sede do Congresso americano. De acordo com o Serviço Secreto, a medida foi tomada como precaução e não houve ameaças ao público presente.

“Os agentes de segurança pública responderam a um pequeno incêndio na área das ruas 1 e F SE, Washington, D.C. que foi extinto. Por precaução, o complexo do Capitólio dos EUA foi temporariamente fechado. Não há ameaça para o público", diz o Serviço Secreto em publicação no Twitter.

Segundo informações da Associated Press, o incêndio atingiu um acampamento de sem-tetos localizado a cerca de 1 km da sede do congresso dos EUA. Assessores, funcionários e membros da equipe de Biden foram evacuados do local e levados para uma área segura dentro do Capitólio.

A posse do novo presidente dos Estados Unidos acontecerá nesta quarta-feira (20). Essa é a segunda vez em um mês que o Capitólio tem que ser evacuado. No dia 6 de janeiro, o complexo foi invadido por apoiadores do presidente Donald Trump durante o ato que validaria a vitória de Joe Biden no pleito presidencial.