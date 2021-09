Incêndio destrói áreas de hotel de luxo e resort em Porto Seguro

Funcionários e hóspedes de um hotel e de um resort, localizados na foz do Rio Buranhém, no distrito de Arraial d’Ajuda, litoral sul de Porto Seguro, foram surpreendidos por um incêndio que atingiu os empreendimentos no fim da tarde desta quarta-feira (29).

Imagens compartilhadas por moradores da região nas redes sociais mostram as chamas se espalhando e destruindo a área do píer privativo do Hotel Quinta do Porto. Ao site Radar 64, uma funcionária do Arraial d’Ajuda Eco Resort, vizinho ao hotel, informou que o fogo também atingiu o empreendimento.

O Corpo bombeiros foi acionado para conter o incêndio, que já se aproximava de algumas embarcações próximas ao local.

Ainda não há informações sobre a origem do fogo começou. Até o momento, nenhum ferido foi identificado.