Incêndio destrói bar, loja de calçados e atinge hotel na Barroquinha

Um incêndio destruiu um bar, uma loja de calçados e atingiu parte de um hotel no bairro da Barroquinha, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (7). O incidente aconteceu próximo ao final de linha e não há registro de vítimas. As causas estão sendo investigadas.

Chamas assustaram moradores (Foto: Mauro Akin Nassor)

Proprietário do Hotel Barroquinha, Elói Senra, 60 anos, contou que estava voltando do banco quando viu a movimentação dos bombeiros e dos curiosos no Largo do bairro. Era por volta das 15h. A suspeita é de que o incêndio tenha começado com um curto-circuito, em um bar, e avançado para a loja de calçados que funciona no andar de baixo.

“Depois de destruir o bar e a loja, o fogo atingiu meu hotel e destruiu minha lavanderia. Foi perda total. Perdi maquinário, roupas, objetos de mobiliário, tudo. Ainda é cedo para calcular todo o prejuízo, mas deve ser algo entorno de R$ 30 a 40 mil”, contou Elói.

No momento do incêndio havia três hóspedes no local. Eles foram retirados às pressas, e não ficaram feridos. O estabelecimento tem 15 quartos e funciona em um casarão de dois pavimentos. O proprietário contou que o comércio funciona no mesmo local há 20 anos e que essa foi a primeira vez em que passou por esse tipo de susto.

Bombeiros trabalham em loja atingida (Foto: Mauro Akin Nassor)

O bar e a loja foram os mais atingidos pelas chamas. A movimentação dos bombeiros e a fumaça negra gerada pelo incêndio atraiu a atenção de moradores e de quem passava pela região, o que gerou um tumulto. Com medo do avanço do fogo, cinco lojas que ficam próximas ao local baixaram as portas e encerraram as atividades mais cedo.

Por volta das 17h30, os profissionais do 1° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/ Barroquinha) informaram que já haviam controlado o fogo e que estavam fazendo o rescaldo dos dois imóveis.