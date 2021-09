Incêndio é controlado em Lençóis, na Chapada, após cinco dias de combate

Após cinco dias de esforços contínuos, bombeiros militares e brigadistas conseguiram controlar o incêndio que atinge a região de Lençóis, na Chapada Diamantina (BA). A ação contou com o apoio de duas aeronaves modelo Air Tractor, que realizam o lançamento de água que auxilia no resfriamento para que o pessoal no terreno possa agir.

A força-tarefa ainda fez uma limpeza ao redor das áreas atingidas pelas chamas para combater novos focos de queimadas e evitar que casas da região fossem atingidas.

Os bombeiros agora fazem uma varredura em toda a área para verificar novos focos ou pontos em que as chamas reacenderam, por conta de brasas e focos escondidos.

"Durante esse monitoramento, aviões não são necessários, e foram realocados para outros municípios baianos onde os trabalhos contra o fogo continuam", explicou o major Bombeiro Militar (BM), Murilo Rocha, Comandante da Base Chapada.

O Corpo de Bombeiros ainda destaca que, além das condições climáticas, a ação humana é uma das responsáveis pela grande quantidade de incêndios florestais registrados. Os militares informam que as queimadas, utilizadas para limpeza de terrenos, muitas vezes se tornam incontroláveis e o tempo seco contribui para que o fogo se espalhe por áreas muito vastas.

Todos os dias, os bombeiros saem por volta das 5h e percorrem alguns quilômetros a pé para iniciar o trabalho de controle das chamas. "Os combates em algumas localidades da Chapada são difíceis por conta do terreno ser muito íngreme e com fissuras no chão, o que torna o acesso bem mais difícil e perigoso, exigindo ainda mais esforço físico e cautela dos bombeiros militares e brigadistas voluntários", disse o major BM Murilo.

O monitoramento da área dura em torno de 72 horas, a depender das condições climáticas, do tipo de terreno e de outros fatores que influenciam o comportamento dos incêndios florestais.

Estado em chamas



Incêndios continuam sendo registrados em vários municípios do oeste da Bahia, o que tem exigido um esforço contínuo dos bombeiros e brigadistas. Em Barreiras, alguns pontos de reignição, que acontecem quando reinicia o incêndio já combatido e extinto, foram identificados e logo apagados.

Já em Luís Eduardo Magalhães, os acessos foram abertos ao redor de grandes áreas em chamas para evitar que o fogo se espalhasse para regiões habitadas. Aeronaves Air Tractor auxiliam as equipes em terra.

Na região de Irecê, as equipes conseguiram extinguir praticamente todos os focos de fogo, porém o monitoramento será mantido para averiguar novos focos para evitar reignições.