Incêndio em Barra: Corpo de Bombeiros encontra 'vários focos em locais diversos'

Após informar na última segunda-feira (28) que o incêndio no município baiano de Barra, no Oeste, estava próximo de ser controlado, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) anunciou nesta quinta-feira (1º) que os bombeiros especialistas a combate a incêndios florestais identificaram vários focos em locais diversos da área na qual está sendo realizado o combate, a menos de 5km do Rio São Francisco.

"Nesta sexta-feira (2) os bombeiros vão permanecer na mesma área, dando seguimento às ações iniciadas", informou o CBMBA.

Segundo dados da consultoria Climatempo, nesta sexta a temperatura deverá chegar a 37°C e a velocidade dos ventos em torno de 32 km/h no local.

"Uma das maiores dificuldades encontradas pelos militares é com o uso indiscriminado do fogo pela população daquela região, feito principalmente para limpeza de terreno, o que pode acabar fazendo com que a pessoa perca o controle das chamas e cause, assim, novos incêndios, visto que o vento na área é muito forte e esse material pode ser projetado a muitos metros de distância, causando incêndios em pontos diferentes", explica o órgão.

Do início de setembro até a última segunda, o município de Barra está como o terceiro com maior número de focos de queimadas na Bahia, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ao todo, 87 focos de fogo foram identificados por lá, ficando atrás apenas de Muquém de São Francisco (110) e Formosa do Rio Preto (103).