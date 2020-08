Incêndio em hospital particular do DF faz pacientes serem retirados às pressas

Parte dos pacientes internados no Hospital Santa Luzia, em Brasília, tiveram que ser retirados às pressas do local, na manhã deste sábado (29). As informações são do G1 e do portal Metrópoles. Segundo os bombeiros, que estão no local, o fogo começou na casa de máquinas, por volta das 10h, no quinto andar do hospital privado, que fica na Asa Sul.

Alguns pacientes foram levados para o estacionamento do hospital. As chamas altas e uma fumaça escura podiam ser vistas de longe, como mostram as imagens abaixo. No entanto, os bombeiros informaram que não houve feridos.

Ainda de acordo com a corporação, o fogo foi controlado às 10h50. Os militares passaram a trabalhar no rescaldo e a intensificar a ventilação no prédio para que pacientes pudessem voltar aos quartos.