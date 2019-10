Incêndio na Whiskeria Quatro por Quatro, no Rio, deixa 3 bombeiros mortos

Três bombeiros morreram durante o combate a um incêndio na Whiskeria Quatro por Quatro, no Centro do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (18).

Um quarto bombeiro foi socorrido com vida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde recebe atendimento. O estado de saúde dele é considerado grave. Ainda não há identificação das vítimas.

De acordo com o Extra, o fogo começou por volta das 11h30. Quatro horas depois, ainda saía muita fumaça do local. Seis carros de bombeiros foram até o local para combater o incêndio. Construções no entorno precisaram ser evacuadas.

"Tivemos que largar tudo. Alguns colegas escutaram duas explosões vindas do prédio ao lado. Parecia ser um transformador", afirmou Júlio Medeiros, atendente do Crea-RJ.

(Foto: Jorge Hely/Estadão Conteúdo)

O Corpo de Bombeiros diz que uma sindicância vai apurar o que aconteceu. Equipes de assistentes sociais já estão em contato com os familiares das vítimas. O CBMERJ está consternado com a notícia e se solidariza com parentes, amigos e colegas de farda", diz nota da corporação.

"Clientes e amigos, informamos que, por motivo de evento de força maior, a feijoada, marcada para amanhã, 19/10, precisou ser CANCELADA. Continuem seguindo-nos nas redes sociais, iremos postar novas atualizações por elas. Agradecemos desde já a compreensão de todos", diz mensagem postada pela casa em rede social.

A Whiskeria Quatro por Quatro foi inaugurada em 1995. A casa de entretenimento adulto é citada no funk “Adultério”, de Mr. Catra