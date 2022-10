Incêndio no Horto: Dois andares de edifício têm danos à rede elétrica e hidráulica

O incêndio no apartamento do Residencial Antônio Jasmin, no Horto Florestal, causou danos à rede elétrica e hidráulica em dois andares do edifício, segundo vistoria prévia feita pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

De acordo com o órgão, o fogo já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas somente após o rescaldo será possível a realização de vistoria no 10º andar, onde fica o apartamento. Por enquanto, foram vistoriados o nono e o décimo-primeiro andares, mas os três andares já foram evacuados.

Logo após o resfriamento do local, a Codesal realizará vistoria na unidade atingida e vai confirmar se o andar também teve as redes elétrica e hidráulica atingidas.

Quatro pessoas moram no apartamento atingido pelo fogo, que fica no 10° andar - duas crianças e dois adultos. No momento do acidente, apenas a funcionária que trabalha no local estava no imóvel, e o fogo teria iniciado em um dos quartos.

A causa ainda é desconhecida e todos os moradores foram retirados do prédio em segurança. A Coelba informou que, por questões de segurança, a energia foi desligada no prédio. "Estamos com equipes acompanhando as atividades do Corpo de Bombeiros".

Apoio dos vizinhos

Após o incêndio, vizinhos de todo o bairro se mobilizaram para ajudar a dona do apartamento. Um grupo de WhatsApp de apoio financeiro foi criado e já conta com mais de 200 membros.

A sugestão dada pela organização é de que sejam doados R$ 100 por pessoa. Até então, já foram arrecadados mais de R$ 4 mil. Além do dinheiro, estão sendo arrecadadas roupas para a família.