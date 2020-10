Incêndios na Bahia: bastidores de quem combate as chamas na mata

Fogo destruiu mais de 1,5 mil hectares em Barra (Foto: Divulgação / CBMBA)

Barra não é a única cidade do Oeste baiano que tem queimado nas últimas semanas. Foram registrados incêndios em Barreiras, Ibotirama e outros seis municípios daquela região e também do Sudoeste. Já são mais de 3 mil focos em 2020.

Uma das causas é o clima desértico encontrado nessas cidades, com 18% de umidade. Locais que guardam um bioma sagrado para a vida em toda a Bahia: o Cerrado, por onde passa o São Francisco e outros rios importantes. Bioma esse que vem sendo, pouco a pouco, destruído pelo homem.

Nesse podcast, discutimos o efeito das queimadas no Cerrado na vida que você leva em Salvador e nas grandes cidades do litoral. Já é possível sentir o efeito disso no nosso clima? A resposta é que sim, e pode até piorar.

Também trazemos iniciativas positivas de combate a incêndios na Bahia, como é o caso da Chapada Diamantina. Há mais de 20 anos, brigadistas voluntários combatem o fogo por lá e tentam educar a população, de modos que os desastres ambientais por lá têm sido reduzidos gradativamente

A entrevista é com Virgílio Machado, pesquisador em ecologia aplicada e gestão ambiental da UFBA e coordenador do Fórum Clima Salvador. Também conversamos com Augusto Galinares, coordenador da Brigada de Resgate Ambiental de Lençóis (BRAL).

