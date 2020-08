Inclusão e empoderamento nas cores e pincéis é tema de live do CORREIO

Depois de ter vivido um tratamento de saúde intensivo, onde foi aconselhada a escolher algo que verdadeiramente gostasse para usar como terapia adicional, Maili Santos descobriu sua verdadeira vocação: a maquiagem. Há pouco mais de dez anos, estar sempre bem maquiada e usar isso como ferramenta de auto estima deixava de ser uma prática pessoal de ser feliz e passava a ser algo para também promover bem estar para outras pessoas.

Hábil com as mãos e acostumada a trabalhar bordados e atuar como manicure, ela viu esse prazer de criança se transformar num negócio e numa ferramenta de emprestar visibilidade às mulheres negras e com deficiência. O amor aos pincéis, cosméticos, cores e às texturas a levou a se especializar em peles negras e para levar seu trabalho e negócio para as clientes, ela e o companheiro e sócio Edilton Lopes criaram a proposta do Studio Móvel Maili Santos (@studiomovelmailisantos).

Mais que um espaço que pode chegar até o cliente, o estúdio móvel faz referência ao fato de que a maquiadora usa uma cadeira de rodas para se locomover e para maquiar os rostos dos clientes. “Há uma certa incredulidade no trabalho de uma mulher com deficiência e isso é um desafio na área”, relata, pontuando que houve algum avanço no comportamento e na tecnologia, mas muito ainda precisa ser feito por quem quer entrar nesse ramo.

Na próxima quarta-feira (26), Maili é a convidada da consultora Flávia Paixão, às 18h, na live do Empregos& Soluções, no canal do CORREIO, no Instagram. A empreendedora abordará questões como as oportunidades identificadas no segmento; como a internet possibilitou trabalhar à distância e os desafios relacionados à mobilidade para quem executa esse tipo de função.

A maquiadora falará ainda de um grande sonho: montar o Hub da Beleza na Bahia, com a presença de diversas linguagens como moda, estética, arte e fotografia num mesmo espaço. Quer saber mais? Acompanhe a live e conheça mais sobre as experiências e os projetos dessa empreendedora baiana.