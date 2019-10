Incomodados com erros, diretores da Globo se reúnem para debater nervosismo de Maju

Maju Coutinho era a aposta da Globo para renovar o Jornal Hoje e aumentar o ibope do telejornal, mas não está conseguindo esconder a pressão no novo cargo. Aparentando nervosismo, a âncora tem cometido sucessivos erros, o que, de acordo com o site Notícias da TV, ligou o sinal de alerta na emissora carioca.

Seu nervosismo foi assunto de reunião dos principais diretores de Jornalismo da Globo na segunda-feira (7). Entretanto, nos bastidores a torcida é grande para Maju. Mas para outros líderes da emissora lhe falta maturidade e apontam que há profissionais mais experientes e competentes para o lugar que ela ocupa.

Contagem de erros

Na edição desta terça-feira (8), Maju apareceu com uma postura diferente, mais tranquila e falando pausadamente - mas continuou errando. De acordo com o Notícias da TV, foram ao total seis deslizes: engoliu um "m" ao falar "desastre abiental", esqueceu do plural em "23 amostra" e errou a concordância de gênero com "aquela divórcio". Mesmo tomando cuidado com as palavras grandes, se embananou com "parlamentares".

Já na segunda-feira (7), foram oito erros. Ela comeu o "a" ao falar "a partir de hoje" e chutou o pau da barraca da gramática ao soltar frases como "a maioria estão" e "as manchas de óleo continua". Errou o nome da correspondente em Londres, interrompeu Eliana Marques no quadro do tempo e se atrapalhou ao dizer "sustentabilidade".

Esses deslizes que aparentemente são inofensivos afetam a percepção que o telespectador tem do telejornal. Erros de leitura de teleprompter, confusão com nomes e movimentação das mãos na altura do peito o tempo todo indicam insegurança, e insegurança não combina com credibilidade.

Quando assumiu o comando do Jornal Hoje, Maju falou do desafio de assumir o jornal. "É uma responsabilidade ocupar o lugar que você ocupou com tanto profissionalismo, competência, amor, a gente sabe da sua paixão. Fico muito feliz de ocupar esse espaço", disse Maju, se referindo a Sandra Annemberg.

Sandra Annemberg passou o bastão para Maju Coutinho no último dia 13 (Foto: TV Globo)

Sem resultado no ibope

Além dos deslizes, outro ponto que tem jogado contra Maju é o baixo impacto que ela gerou no ibope. A atração precisa atrair uma maior audiência para ajudar o Se Joga, novo programa da emissora, na dura missão de bater o quadro A Hora da Venenosa, da Record.

Na semana passada, a primeira do Hoje sob o comando de Maju, o telejornal anotou 11,6 pontos na Grande São Paulo, um décimo a menos do que na semana anterior. A marca está dentro da oscilação de setembro, que variou de 11,3 a 12,4 pontos por semana - essas médias não consideram o sábado.

A estreia de Maju Coutinho aconteceu no dia 30 de setembro. Com a saída de Sérgio Chapelin do Globo Reporter, a atração de sexta começou a ser apresentada por Sandra Annemberg, ex apresentadora do Jornal Hoje, com Glória Maria.

Antes de assumir o Jornal Hoje, Maju comandou nos dias 04 e 11 de agosto do Fantástico substituindo Poliana Abrita e também foi a primeira mulher negra a apresentar o Jornal Nacional. Na época, a apresentadora comemorou o fato e disse que espera que futuramente deseja deixar de ser exceção.

"Eu quero que isso não seja notícia daqui a um tempo. É um simbolismo grande, estou muito feliz, mas espero que esse simbolismo gere uma prática, e que elimine qualquer manchete", afirmou ela ao Gshow.

Maju está na TV Globo desde 2007 e trabalhou nos dois meios como repórter de meteorologia e ganhou o carinho do público graças ao seu carisma e profissionalismo. A paulista de 40 anos, também já trabalhou no Hora um da Notícia e Bom dia Brasil.

Reação do público

Os erros da paulista na apresentação do Jornal Hoje já tinha chamado a atenção de parte do público. Nos últimos dias, o assunto foi compartilhado por alguns usuários nas redes sociais.





A @majucoutinho como âncora do @jornalhoje está lamentável, segundo dia e uma chuva de erros de português. Ontem teve e não gravei quais foram, hoje teve a instinção para extinção e inregular para irregular, reparei quando estava almoçando. Relevando gaguejadas e ansiedade. :( — M (@MatheusBrinhosa) October 1, 2019

Já outros internautas saíram em defesa de Maria Júlia Coutinho.





já querem derrubar a maju do jh, né? @majucoutinho você é corajosa, destemida e forte ❤️ #vaimaju — elxs que lutem (@hebertssouza_) October 9, 2019





Benção de Jéssica Senra

Quando começou a apresentar o Jornal Hoje, Maju Coutinho recebeu a torcida tanto do público quanto a de outros jornalistas, entre eles a baiana Jéssica Senra. Em texto postado no Instagram, a apresentadora do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, ressaltou o talento de Maju.

"Maju é uma jornalista talentosíssima! Tem crescido muito nos últimos anos e acompanhar esta ascensão é motivo de orgulho e alegria. Ela representa muitas mulheres ao ocupar um posto tão importante - e sozinha! - como o de apresentadora do Jornal Hoje. Ela representa as pessoas que sonham alto, mesmo que muitas vezes a vida tente dizer que certos sonhos são impossíveis", comemora.

"E, mais importante que tudo isso, ela representa as negras e negros deste país, que ainda não ocupam espaços de poder proporcionalmente ao seu número na sociedade. É óbvio que Maju brilha e merece este lugar independentemente da cor da sua pele. Aliás, esse é o caso de qualquer ser humano: cor da pele não determina caráter ou competência. Mas, numa sociedade racista como a nossa, a cor da pele muitíssimas vezes freia a possibilidade de se demonstrar o caráter ou a competência. Então, quando vemos uma Maju num lugar de destaque, sabemos que a luta foi árdua. Mais do que deveria ter sido", continua.

"Comemoramos por ela ter chegado aí apesar disso. Mas desejamos que chegue logo o dia em que este detalhe não faça a mínima diferença. Que ela não seja uma exceção à regra. Que ser mulher ou ser negra não sejam vistos como características que nos diminuem aos olhos dos outros. Enquanto isso, seguimos dando este destaque para que todxs possamos refletir. E aplaudindo para que outros e outras negras ocupem seus espaços de direito. E que meninos e meninas possam sonhar com esses espaços sabendo que é possível. Nós, que somos brancas e brancos, temos a obrigação de participar dessas lutas", completa.

Choro na despedida de Sandra

A apresentadora Sandra Annenberg se emocionou ao vivo na sexta-feira (13) ao se despedir do Jornal Hoje, telejornal comandado por ela durante 16 anos. Sem segurar as lágrimas, ela lembrou sua trajetória e passou a bancada para a substituta, Maria Júlia Coutinho.

No último bloco do JH, Sandra começou sua despedida, mas teve dificuldades para completar as primeiras frases do texto de encerramento, emocionada.

"É chegada a hora da despedida. Eu tive o privilégio de ter a sua companhia nos últimos 16 anos nesta bancada. Diariamente, nos encontramos aqui, ao vivo e em cores, olho no olho. Eu espero ter conseguido levar a notícia até você da melhor maneira possível. Tenha certeza: eu fiz o meu trabalho com toda a verdade... com toda a transparência... e sentimento. Juntos, assistimos à história acontecendo, e acompanhamos as transformações do nosso país e do mundo", disse Sandra, com a voz embargada.

"Difícil falar depois disso tudo. Eu só tenho a agradecer a você, que esteve aqui tão pertinho de mim todo esse tempo, e te desejar tudo de bom, que você seja feliz aqui como eu fui. Muito, muito, muito obrigada por tudo", se despediu Sandra depois de ver um vídeo que a homenageava.