Incubadora In Pacto realiza atividades remotas na pandemia

Durante a quarentena, a In Pacto – Incubadora de Negócios Sociais recorreu aos ambientes virtuais para dar continuidade às atividades de capacitações coletivas, mentorias individuais, pesquisa sobre inovação, análise do mercado, economia circular e modelagem de negócios.

A incubadora é gerida pelo Parque Social em parceria com a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS). Com o uso de ferramentas online, os negócios apoiados pela In Pacto conseguem receber e compartilhar informações em nuvem, além de participar de videoconferências ministradas por instrutores/consultores. Essas ações contribuem para o desenvolvimento dos negócios sociais e serão ainda mais importantes para a transformação de Salvador em uma cidade Inteligente, inovadora, resiliente, economicamente desenvolvida e socialmente justa.

Para o especialista em Negócios Sociais e Criativos e consultor da In Pacto, Paulo Henrique Oliveira, a iniciativa garante a continuidade do desenvolvimento de negócios sociais através dos atores que são fundamentais em momentos de crise que o mundo enfrenta. “É importante esse posicionamento do Parque Social em manter as atividades de mentoria. Quando passar tudo isso, os negócios apoiados estarão mais fortes por terem utilizado a quarentena para amadurecer suas propostas", destaca Oliveira.

A fundadora da Terra Vida, Betina Bona, temia perder o que havia conquistado com o negócio, mas percebeu que era possível usar do ambiente virtual para dar continuidade ao trabalho. "As reuniões continuam, e o trabalho não parou. Seguimos com o apoio da incubadora e continuidade das ações. A esperança e otimismo se fortalecem e a Terra Vida segue, planejando e se organizando para seu amadurecimento e crescimento”, comemora Bona.

Outras iniciativas da In Pacto têm tido destaque neste momento, como a realização de uma curadoria que compila as diversas iniciativas de cursos gratuitos online de qualificação empreendedora e conhecimentos gerais. Em breve, também, será realizada uma série de bate-papos e oficinas, intitulada de Impactos Transformadores, com profissionais das áreas de psicologia, nutrição, clima, sustentabilidade, economia e negócios de impacto social positivo.

As informações sobre as datas, horários e formas de inscrição podem ser adquiridas através do Linktree da incubadora. Confira os temas que serão abordados na série:

⦁ Acalme seu coração - controle emocional no isolamento social

⦁ Redução de lixo orgânico e reaproveitamento de alimentos em tempos de quarentena.

⦁ Como o planeta se cura? O clima e a resiliência e efeitos da pandemia.

⦁ Saímos de casa, e agora? Paradigmas para o futuro, como negócios sociais vão melhorar o mundo pós pandemia.