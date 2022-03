Independência de Leão na corrida presidencial garante apoio do PP a ACM Neto

O acordo que selou a aliança entre o vice-governador João Leão e o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) na sucessão estadual, cujo anúncio oficial será feito em coletiva marcada para 11h de amanhã, só foi possível pela garantia de independência do cacique do PP na corrida presidencial. Em suma, Leão concorrerá o Senado em dobradinha com Neto, mas terá liberdade para apoiar o ex-presidente Lula (PT), com quem ainda mantém laços de lealdade, ou qualquer outro candidato. O salvo-contudo vale também para parlamentares do PP que desejarem caminhar ao lado do presidenciável de sua preferência.

Assunto caseiro

A autonomia de Leão na briga pela Presidência, a princípio, não interfere na estratégia traçada por Neto. Até o momento, ele defende o descolamento entre as eleições nacional e estadual, sob o argumento de que é capaz de governar bem seja qual for o presidente, assim como fez em Salvador, e que é hora de concentrar esforços em soluções para os problemas da Bahia.

Traje de combate

O deputado federal Marcelo Nilo - que já havia rompido com o PT, anunciado a saída do PSB e fechado apoio a ACM Neto - está perto de acertar a filiação ao Republicanos. A sigla é tida por Nilo como ideal para o duro jogo pela vaga de vice na chapa contra concorrentes fortes, como o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT) e o prefeito de Mata de São João, João Gualberto (PSDB).

Passagem secreta

Além de visitar as Obras Sociais Irmã Dulce, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participa da assinatura do financiamento de R$ 536 milhões concedidos pelo Banco do Nordeste para modernizar o Porto de Aratu. Curiosamente, o evento não consta na agenda oficial de Bolsonaro em Salvador e será restrito a pouquíssimos convidados no Senai Cimatec, por ordem do Planalto.

Injeção de ânimo

Semana que vem, em data ainda não definida, Lula é quem desembarca na capital. O PT que aproveitar a vinda do ex-presidente para fazer barulho, mostrar força e espantar a deprê causada pela crise na base.

Corre lá

Após a coluna revelar ontem à tarde que o Ibis, supersistema de identificação balística fundamental para investigar homicídios por arma de fogo, foi desativado pela falta de pagamento da licença de uso e estava à mercê das infiltrações no Departamento de Polícia Técnica (DPT), o governo do estado enviou engenheiros para planejar uma reforma no órgão. Segundo apurou a Satélite, a ordem partiu diretamente do governador Rui Costa (PT).

Pito para todos

Irritado por saber através da imprensa que análises de balística em casos de assassinato foram suspensas na Bahia pelo pepino com o Ibis, Rui despejou broncas sobre os responsáveis pelo tropeço no DPT.