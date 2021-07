Indicadores estão em queda e fase verde podia ter começado até antes, diz Bruno

O prefeito Bruno Reis comentou nesta sexta-feira (9) sobre a fase verde, que começa hoje em Salvador. As regras deixam a cidade mais perto da normalidade. "O que muda? Todas as atividades que estavam funcionando continuam, algumas com ampliação de horários. Shoppings voltam ao horário normal e o comércio de rua até às 19h", afirmou. Ele ressaltou que a decisão tem critérios técnicos. Citou que indicadores estão em queda há mais de 15 dias e que a fase verde poderia até ter começado antes. "Não fiz por causa das festas de junho", diz, citando uma precaução por conta do temor do aumento de casos após o período junino. "Amanhecemos com 58% (de ocupação) da UTI, menor número desde novembro do ano passado", celebrou.

Bruno destacou que é importante manter uma diferença de horários "para não provocar aglomerações no transporte público" criando momentos com picos muito intenso. "Abrimos circo, museu, galerias de arte, parques, teatro. Estamos reabrindo as praias nos feriados e de segunda a sábado", disse. "Demos um passo importante ontem, que foi a retomada de eventos sociais em nossa cidade. Eventos que estavam suspensos há mais de um ano".

Por enquanto, eventos estão autorizados com capacidade de 50% do local ou até 100 pessoas. "Semana que vem, se os números permanecerem abaixo de 60% da UTI, vamos para 200", estimou. "Apliamos em duas horas o horário dos bares. Podem ter até duas pessoas cantando, a voz e violão ou um DJ". Festas, assim como paredões e shows, seguem proibidos. "A prefeitura vai coibir os paredões, arrochas e festas com DJ. Podem acontecer casamentos e formaturas, com todos os protocolos".

Apesar das liberações, o prefeito lembra que o momento ainda exige cuidados e que não estamos "livres da pandemia". "Precisamos usar máscaras, evitar aglomerações", reforçou.

Para o prefeito, a vacina tem feito a grande diferença na melhora do cenário. "Estamos nesse momento com 59% da população adulta imunizada com a primeira dose e 26% com a segunda. Com responsabilidade e segurança, vamos retomar as atividades em nossa cidade", afirmou. Ele reforçou que s fiscalização seguirá com força máxima, para garantir que os protocolos serão cumpridos.

Bruno estava no bairro de Jardim das Margaridas para a inauguração de Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). "Me lembro muito bem do antes e depois. Antes de darmos a ordem de serviço, aqui era um terreno de 5 mil metros quadrados. Era um dia de muita chuva. E nós iniciamos essa grande obra. E hoje estamos aqui para entregar esse grande equipamento", afirmou Bruno, durante o evento.

Eventos-teste

Segundo o prefeito, novidades sobre os eventos-teste que a prefeitura planeja só serão anunciadas depois do dia 15 de julho. "E quando voltar, será de forma organizada. Em BH e Brasília já liberaram, de uma vez, 600 pessoas. Não será nosso caso", garantiu. "Esse evento será realizado em parceria com o trade e com o setor cultural, o mais penalizado nesta pandemia, que ainda não voltou", acrescentou.

Bruno citou grandes capitais do mundo que já retomaram todas as atividades, como Nova York, Paris e Londres."Quando os números aqui permitirem, vamos abrir tudo também".

Ele disse que mesmo em meio aos avanços, se houver necessidade irá pisar no freio e voltar com restrições. "A cidade está imune? Não. Se chegar uma nova variante e os números voltarem a crescer, vamos voltar o isolamento. É isso que o prefeito quer? Não. Mas, não terei qualquer dificuldade em voltar algumas casas", garantiu.

Velocidade da vacinação

Bruno comentou também o ritmo da vacinação em Salvador, que sofreu uma pausa essa semana, comparando com outras cidades, questionando porque algumas capitais estão com imunização tão mais avançada. "São Luís e Manaus têm casos particulares, de surtos e novas variantes. Não justifica Vitória ter 75% da população alvo imunizada e a gente chegar a 60%. O ministério alega que estava distribuindo de acordo com o público", diz. "Agora, o público mudou, pois todas as cidades estão por idade. E foi isso que os prefeitos defenderam para evitar a distorção".

Ele diz que Salvador tem sido eficiente na aplicação, vacinando as pessoas em dois dias após a chegada do imunizante. "Essa semana ficamos terça, quarta e quinta parados, pois vacinamos rápido", diz.

Leitos desativados

Com os números em queda, Salvador também vai desativar leitos, disse o prefeito, afirmando que 42% estão vagos. "Isso será feito mantendo as estruturas dos hospitais. Se os números continuarem caindo, iremos desativar por mais tempo", diz.