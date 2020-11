Indústria volta a contratar: veja onde estão as oportunidades de formação na Bahia

A tão desejada retomada da economia caminha a passos muito tímidos, no entanto, a leve mudança dos últimos meses serviu para alavancar os cargos e funções ligados à indústria. Um levantamento da empresa de recrutamento Catho mostrou que cargos ligados ao setor industrial começam a aparecer no ranking dos que mais cresceram. Além das áreas relacionadas à saúde, comércio e atendimento que aparecem desde março, os cargos da indústria como técnico de manutenção industrial (623%), auxiliar de logística (64%), operador de empilhadeira (40%) e auxiliar de produção (12%) também apresentam crescimento.

Uma dessas oportunidades está sendo oferecida pela Otis do Brasil, que abriu 51 vagas de estágio técnico no Brasil para seu Programa Rota Escola. Estão disponíveis oportunidades para estudantes com mais de 18 anos, dos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica. Os candidatos podem se inscrever para participar do processo seletivo a partir do dia 3 de novembro até o dia 18 de dezembro, pelo site do CIEE no link (https://portal.ciee.org.br/empresas/OTIS). O programa visa treinar estes estagiários por dez meses com formação teórica e prática (mais de 1200 horas de capacitação) sobre o funcionamento dos elevadores e outros conteúdos que promovem o desenvolvimento abrangente de um profissional para o mercado de trabalho atual. Em seguida, passarão por uma avaliação para serem contratados como técnicos da empresa, para trabalharem nos elevadores e escadas rolantes instalados nos clientes. Em 2020 o programa já atingiu mais de 80% de índice de efetivação destes jovens.

Estão disponíveis 15 vagas para São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Grande ABC e Santos. Outras 18 serão distribuídas entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Niterói. As regiões Centro Oeste e Sul (Porto Alegre, Florianópolis, Itajaí, Curitiba, Londrina, Campo Grande, Brasília e Goiânia) ficarão com 10 e as regiões Norte e Nordeste (Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Belém e Manaus) com 8 no total. O objetivo é continuar com a contratação de jovens de todo Brasil, homens e mulheres, alinhada à visão da empresa em manter um ambiente diverso e inclusivo.

Formação

O diretor executivo para América Latina Frank Smith defende que o Rota Escola é um programa importante na história da Otis Brasil. “Nosso objetivo é treinar e desenvolver novos funcionários baseados em nossos valores absolutos: segurança, qualidade, ética e na cultura Otis que valoriza e estimula a imaginação, colaboração, diversidade, entre outros. Todos focados no atendimento aos clientes”, pontua.

De acordo com a gerente de relacionamento com o mercado do Serviço Nacional de Apoio a Indústria (SENAI-Ba) Cláudia Viana, as vagas estão disponíveis nas organizações mediadoras de mão de obra, no entanto, os alunos do Senai são comumente chamados para seleções por meio da instituição, que mantém uma comunicação mais próxima com diversas empresas. “O Senai-Bahia continua a ofertar vagas para os Cursos de Curta Duração que habilitam pessoas para novas áreas de atuação profissional de maneira rápida e flexível. As vagas podem ser consultadas por meio do www.curtaduracaosenaiba.com.br.”, esclarece a gerente, ressaltando que existem cursos nos modelos on-line, presencial e hibrido.

Para aqueles que buscam uma formação mais completa, a orientação é optar pelos cursos técnicos que têm suas inscrições e matrículas on-line a partir dessa segunda (09) por meio do www.tecnicosenai.com.br. “Há cursos a partir de 20h de duração que habilitam pessoas a ocupar uma vaga na indústria, a depender da área. Geralmente, a indústria pede que esses profissionais tenham preparo técnico e que queiram sempre aprender, atualizar os conhecimentos”, esclarece.



Onde buscar formação?



www.curtaduracaosenaiba.com.br e www.tecnicosenai.com.br

https://portal.ciee.org.br/empresas/OTIS