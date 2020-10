Inédito: Vitória não venceu fora de casa no 1º turno da Série B

Um visitante amigável. Assim tem sido o Vitória nesta Série B. O rubro-negro não venceu nenhum jogo fora de casa no primeiro turno, algo que nunca havia ocorrido. Nas outras cinco edições disputadas pelo Leão de 2006 para cá, quando a segunda divisão adotou o formato de pontos corridos e passou a ter 20 clubes, a equipe sempre comemorou ao menos um triunfo na metade inicial do torneio.

A ineficiência longe de Salvador deixa o Vitória com a terceira pior campanha como visitante desta Série B. Dos nove jogos disputados, empatou seis e perdeu três, com nove gols marcados e 12 sofridos, o que resulta em um saldo negativo de três gols e um aproveitamento de apenas 22,22%.

O Leão somou seis dos 27 pontos possíveis fora de casa. Só CSA e Oeste têm desempenho inferior. A equipe alagoana conseguiu cinco pontos e a paulista, que é lanterna do campeonato, dois. No entanto, o CSA ainda faz seu último jogo como visitante no turno nesta terça-feira, contra a líder Chapecoense, em confronto adiado da 2ª rodada. Na 19ª, que encerra o 1º turno, tanto Vitória quanto CSA e Oeste jogarão como mandante.

Por ordem, os jogos fora de casa do Vitória foram diante de Figueirense (0x0), Ponte Preta (3x3), CRB (2x2), Confiança (1x0), Cruzeiro (1x0), Juventude (1x1), Operário (1x1), Chapecoense (1x1) e Botafogo-SP (2x1), este o mais recente, no último domingo.

O baixo rendimento como visitante impactou na campanha do time no primeiro turno. Após a 18ª rodada, o rubro-negro ocupa a 14ª posição, com 20 pontos, somente um acima da zona de rebaixamento. Em 17º lugar, o Figueirense soma 19. A distância para o G4 é de oito pontos, já que o Juventude, dono da 4ª colocação, tem 28.

O Leão fecha o turno em casa, na sexta-feira, às 19h15, contra o Brasil de Pelotas, no Barradão. O próximo jogo fora de Salvador será no dia 8 de novembro, na estreia do returno, contra o Sampaio Corrêa, às 16h, no estádio Castelão, em São Luís.

O histórico nas outras cinco edições da Série B disputadas pelo clube de 2007 pra cá atesta que o desempenho fora de casa no primeiro turno faz diferença para alcançar o objetivo no final do campeonato. No ano passado, o Vitória penou para vencer como visitante. O primeiro e único triunfo antes do returno só foi comemorado na 16ª rodada, 1x0 contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Esse foi um dos fatores que contribuíram para que o Leão lutasse contra o rebaixamento até a penúltima rodada.

Nas edições de 2007 e 2011, o Vitória só conseguiu dois triunfos fora de casa no primeiro turno. Na primeira participação do rubro-negro na Série B de pontos corridos e com 20 clubes, as comemorações diante de Ceará e Remo se somaram a outras quatro como visitantes no 2º turno e foram suficientes para ajudar a festejar o acesso em 4º lugar.

Em 2011, o Leão precisava ter feito mais do que vencer contra Duque de Caxias e Salgueiro no primeiro turno e ganhar três vezes fora no segundo. Bateu na trave e acabou em 5º lugar.

Já em 2012 e 2015, o Vitória fez boas campanhas como visitante no primeiro turno e era o líder nesse momento do campeonato - após a 18ª rodada. Em 2012, venceu sete dos nove jogos fora de casa antes do returno. Em 2015, quatro. Nas duas edições conseguiu o acesso.

Histórico do Vitória como visitante no 1º turno da Série B:

2007

3ª rodada - Ceará 0x3 Vitória - Presidente Vargas - Fortaleza

18ª rodada - Remo 1x2 Vitória - Mangueirão - Belém

Na 18ª rodada estava em 6º lugar, com 27 pontos.

2011

4ª rodada - Duque de Caxias 2x3 Vitória - Engenhão - Rio de Janeiro

15ª rodada - Salgueiro 0x2 Vitória - Ademir Cunha - Paulista

Na 18ª rodada estava em 11º lugar, com 24 pontos.

2012

1ª rodada - Grêmio Barueri 0x1 Vitória - Arena Barueri - Barueri

5ª rodada - Boa Esporte 1x2 Vitória - Melão - Varginha

9ª rodada - ABC 0x1 Vitória - Frasqueirão - Natal

11ª rodada - ASA 2x3 Vitória - Coaracy da Mata Fonseca - Arapiraca

12ª rodada - Athletico-PR 0x1 Vitória - Fernando Charbub Farah - Paranaguá

16ª rodada - América-MG 1x2 Vitória - Independente - Belo Horizonte

19ª rodada - Ceará 1x3 Vitória - Presidente Vargas - Fortaleza

Na 18ª rodada estava em 1º lugar, com 41 pontos.

2015

2ª rodada - Oeste 1x2 Vitória - José Liberatti Rochdale - Osasco

12ª rodada - Paraná 0x1 Vitória - Durival Britto - Curitiba

17ª rodada - Ceará 1x2 Vitória - Castelão - Fortaleza

18ª rodada - Luverdense 0x2 Vitória - Arena Pantanal - Cuiabá

Na 18ª rodada estava em 1º lugar, com 34 pontos.



2019

16ª rodada - CRB 0x1 Vitória - Rei Pelé - Maceió

Na 18ª rodada estava em 16º lugar, com 19 pontos.