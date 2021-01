Infectologista Roberto Badaró é diagnosticado com o novo coronavírus

O médico infectologista Roberto Badaró foi diagnosticado, nesta terça-feira(5), com o novo coronavírus. Ele já está em isolamento, em casa, sendo assistindo pelo pneumologista Sergio Jezler. Badaró, que completou 69 anos na última segunda-feira, é pesquisador chefe e professor titular do Instituto SENAI de Inovação em Saúde do CIMATEC e possui PHD em Imunologia e Doenças Infecciosas.

Roberto Badaró

Em contato com o site Alô Alô Bahia, familiares de Roberto Badaró afirmaram que ele estava bem, assintomático e se sentiu cansado hoje pela manhã. Fez os exames (PCR e tomografia) e recebeu o diagnóstico positivo para a Covid-19.

