Influencer baiana Sthefane Matos oficializa noivado com Victor Igoh

A influencer baiana Sthefane Matos oficializou o noivado com Victor Igoh neste sábado (7). Eles compartilharam o momento nas redes sociais. Os dois estão juntos desde 2020. "E no meio de tanta gente eu encontrei você. Enfim, noivos", escreveu ela.

Victor, que também é influencer e empresário, publicou fotos da celebração com Sthe. "Mas aí você apareceu e mudou completamente tudo. Eu te amo, minha noiva", dizia a declaração.

O casal assumiu o relacionamento publicamente em novembro do ano passado, quando Sthe publicou um vídeo do pedido de namoro que recebeu de Victor. Meses antes, em maio, um vídeo íntimo dos dois foi parar na internet, depois que uma pessoa que tinha a senha de Sthe acessou o backup dela na nuvem.

Depois disso, a especulação que os dois eram um casal ficou mais forte, mas a oficialização aconteceu só depois para o público. "E no meio de tanta gente eu encontrei VOCÊ. Você que faz meu coração bater de forma diferente, me faz sentir as melhores sensações. Me faz sentir feliz, realizada, amada.Obrigada por ser exatamente do jeitinho você é, e por cuidar tão bem de nós", postou Sthe, na época.