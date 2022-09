Influencer dirige pela contramão e mata motoboy atropelado no Paraná

Um motoboy, de 36 anos, morreu depois de ser atingido por uma caminhonete conduzida pela modelo e influenciadora digital Cássia Vialli Martins. O caso aconteceu em Curitiba, na madrugada deste domingo (4).

Segundo a Polícia Civil, Jheykson Roger Medeiros estava em sua moto quando a caminhonete avançou na contramão da via e o atingiu. Ele morreu no local.

Cássia ainda teria fugido do local sem prestar socorro. Uma testemunha relatou que seguia pela mão correta de direção quando viu a caminhonete na contramão. À polícia, ele contou que fez sinal de luz para alertar a condutora, mas que não adiantou. Em seguida, de acordo com a testemunha, o motociclista não conseguiu desviar e foi atingido pela caminhonete. As informações são do RPC Curitiba.

Ainda segundo a testemunha, a mulher desceu da caminhonete "em visível estado de embriaguez" e fugiu em seguida.

De acordo com advogado Igor José Ogar, que representa a defesa Cássia Vialli Martins, a modelo "lamenta todo ocorrido, sempre expressando profundamente seus sentimentos e desejando conforto à vítima bem como a seus familiares, afirmando oportunamente que não irá se furtar das responsabilidades legais e que estará colaborando com toda investigação e esclarecimento dos fatos junto às autoridades competentes".

Cássia, segundo o advogado, estava a trabalho em um bar e restaurante antes da colisão. Igor Ogar não quis comentar se ela havia bebido ou não.

Jheykson trabalhava fazendo entregas para uma hamburgueria de Curitiba. Ele deixa um filho, de 7 anos, e esposa.

Pedido de desculpas

Na segunda-feira (5), Cássia foi às redes sociais para fazer um pedido de desculpas à família do motoboy.

"Infelizmente, eu me envolvi nesse acidente horrível. Quero dizer para vocês que eu errei e que eu aceito todas as consequências. Quero dizer aos familiares que estou disposta a ajudar vocês no que for preciso. Eu imagino a dor que vocês devem estar sentindo porque eu também sou mãe, também sou filha, também sou irmã", disse em vídeo publicado no Instagram.

"Eu sei que nada vai diminuir o que está acontecendo, mas eu estou disposta a ajudar vocês e pagar tudo que eu fiz", concluiu.

Resposta da família

Almir Medeiros, pai de Jheykson, também gravou um vídeo sobre o assunto e responsabilizou a motorista pelo sofrimento da família.

"O que você acha que você fez de bom entrando naquela contramão, alcoolizada? O que você acha que você fez de bom para mim? Você tirou a vida do meu filho. Com 36 anos, Jheykson Roger Medeiros deixou um menino de 7 anos e esposa e deixou um pai arrasado, com o coração sangrando. Pai, mãe e mais três irmãos", disse.