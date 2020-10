Influencer Índia Smith é assediada em ônibus e relata pânico: 'Sem reação'

A influenciadora Índia Smith, de Salvador, desabafou sobre uma tentativa de assédio que sofreu dentro de um ônibus, durante viagem de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo, para a capital baiana.

Em uma série de vídeos postados em seus stories do Instagram, Índia mostrou o homem no banco de trás tentando acariciar o ombro dela, próximo à janela do veículo.

"Vou fechar um barraco aqui agora" e "eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo" foram algumas das legendas usadas por Índia, que deu seu relato depois de sair do local. Já na capital, dentro de um carro de aplicativo, a influenciadora acalmou os seguidores.

“Gente, eu já desci do ônibus, tá? Tinha duas seguidoras dentro do ônibus e elas viram tudo. Eu fiquei sem reação, logo eu que falo, que faço, que ia fazer... Mas não tive reação nenhuma. Não sei o que me deu, comecei a me tremer. As seguidoras também ficaram preocupadas”, contou. "Eu tô arrasada", completou.