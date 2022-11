Influenciadora é presa após publicar vídeo tomando sopa de morcegos

Uma jovem influenciadora foi presa nesta quinta-feira (10) após publicar um vídeo tomando uma sopa de morcego. O animal, protegido pela Tailândia, estava em um prato com vários temperos e legumes.

A youtuber Phonchanok Srisunaklua viralizou na mídia ocidental após compartilhar seu ensopado de morcego na plataforma de streaming. No prato, é possível ver que o animal estava cozido, com tomates cereja e um caldo bem escuro, que pode ser do sangue da ave.

A jovem, que ganha a vida fazendo conteúdo gastronômico, ainda come os ossos do mamífero. Segundo o site Monet, depois de receber críticas, Phonchanok retirou o vídeo do canal, mas já era tarde demais. Ela foi presa na província de Sakon Nakhon.

A influenciadora chegou a pedir desculpas pelo ocorrido e salientou que não acha que sua conduta de comer um animal protegido pelo país, foi algo imprudente.

"Sinto muito a todos. Não acho que o que fiz foi imprudente, mas pode ser uma coisa ruim e peço desculpas a todos os seguidores que estão decepcionados comigo. Desculpe por fazer você se sentirem mal com o que eu fiz. Não sei se vocês vão me perdoar pelo que fiz", disse.