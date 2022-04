Influenciadora se diverte ao enganar motoboy com nota falsa de R$ 100

Com mais de 10 mil seguidores, uma influenciadora digital de Praia Grande, no litoral de São Paulo, se gabou nas redes sociais de ter enganado um entregador e pagou um lanche com dinheiro falso. A jovem pediu um combo e utilizou uma nota de R$ 100 que, na verdade, era de mentira.

Aos risos, a influenciadora conta que planejou a usar a nota falsa porque estava com fome. "Gente, nós somos muito olho gordo, né. Aí gente, vocês não sabem o que a gente fez. Nós tínhamos uma nota falsa, né, de R$ 100, aí, a gente estava com a maior fome. Aí, falamos: 'vamos tentar passar essa nota falsa, e falamos vamos. Aí, tá bom, pedimos o lanche, que deu R$ 94, sobrou R$ 5, e deu certo, a nota falsa e tudo isso de lanche, nem aguentamos comer tudo", relata rindo.

Para trapacear e evitar ser pega depois, ela não colocou o endereço de sua residência. "Nossa, já pensou, o motoboy me segue?", diz.

Um outro entregador divulgou a história nas redes e viralizou. "Essa história começou porque tenho um grupo de motoboys, porque também sou, e um parceiro nosso postou. Aí, assisti o vídeo e fiquei indignado, porque a gente que é motoboy está na luta todo dia aí, tentando ganhar o pão de cada dia, aí vem uma pilantra dessa e passa nota falsa", lamenta.

Após a repercussão, a blogueira tirou sua doto do perfil e desativou algumas contas nas redes sociais. Ela também não quis comentar sobre o assunto e disse que depois realmente pagou ao motoboy.