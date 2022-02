Ingressos para Stand-up de João Pimenta esgotam em menos de 5 horas

Os ingressos para a estreia do stand up "João Pimenta no Pimentaverso" esgotaram nesta segunda-feira (21), em menos de 5 horas após o anúncio. O comediante João Pimenta subirá ao palco do Teatro Sesc-Senac Pelourinho no dia 1º de abril, às 19h. Uma sessão extra foi aberta para o dia 2 abril, os ingressos foram nesta terça-feira (23) e esgotaram em apenas seis minutos.

No espetáculo, João reúne referências, a vivência de um jovem negro periférico e as histórias de vida. O comediante passeia pelo passado, presente e futuro, com toda a aleatoriedade e casos inusitados que constroem sua vida.

"Estou fazendo esse show como se tivesse produzindo um filme. Pensando no roteiro e na produção de tudo. As piadas, os elementos, o tempo, as músicas, a roupa, a luz, as entradas, tudo", comenta João.

Natural de Pojuca, João Pimenta estourou como personagem Pé de Pranta, no YouTube, com histórias inspiradas em sua rua, onde "tudo acontecia", como ele mesmo conta. Desde a infância, o ator escreve textos e contos.

Desde 2011 produzindo para internet e desde 2009 fazendo stand up comedy, João mantém-se entre as atividades digitais, palco, séries e esquetes. Em 2020 integrou o elenco do Porta dos Fundos, maior humorístico da América Latina, onde está atualmente. No Porta ele também possuía o quadro "Cozinha com Pimenta" que foi descontinuado no final de 2021.

João esteve recentemente em uma campanha para TV com expressão nacional junto com o Pravaler Financiamento Estudantil, participou da série 5x Comédia na Amazon Prime em 2021 e foi embaixador do Spotify Brasil durante 8 meses, onde teve um de seus conteúdos requisitados pelo Spotify Miami (sede).