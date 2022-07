Ingressos para Vitória x ABC estão à venda; cadeira tem redução de preço

Os ingressos para o jogo do Vitória contra o ABC, pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro, a antepenúltima da fase classificatória do torneio nacional, já estão à venda, através da internet, no site www.futebolcard.com.br. A bola rola no domingo (31), às 16h, no Barradão.

A venda através do site acontece até domingo, às 17h. Nesta segunda (25), das 12h às 17h, também será possível comprar os ingressos nas lojas dos shoppings Salvador e Capemi. De terça (26) a sábado (30) cada loja tem horário de funcionamento específico (confira abaixo).

As bilheterias do Barradão só funcionarão no sábado e no domingo, das 12h às 17h. No dia do jogo, os portões do estádio serão abertos às 14h.

Desde o jogo contra o Paysandu, o clube reduziu os valores dos bilhetes para o setor de cadeiras e ampliou o espaço com o deslocamento de dois alambrados. O preço da inteira passou de R$ 100 para R$ 80 e a meia de R $50 para R$ 40.

Com 22 pontos, o Leão ocupa a 11ª colocação. Adversário da vez, o ABC está em 2º lugar, com 27 pontos.

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

De segunda a sábado: 24h;

Domingo: Até às 17h.

Shopping Capemi

Segunda-feira: das 12h às 17h;

Quarta, quinta e sexta-feira: das 9h às 17h;

Sábado: das 9h às 16h.

Salvador Shopping

Segunda-feira: das 12h às 17h;

Terça, quarta, quinta, sexta e sábado: das 9h às 17h;

Sábado: das 9h às 17h.

Bilheterias do Estádio Barradão

Sábado: das 10h às 17h;

Domingo: das 10h às 17h.

PREÇOS

Torcida do Vitória

Arquibancada

Inteira: R$ 40 | Meia: R$ 20

Cadeira

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Sócio Bronze

Arquibancada: R$ 28 | Cadeira: R$ 56

Torcida Visitante

Arquibancada

Inteira: R$ 40 | Meia: R$ 20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

▪ Crianças com até 11 anos e 11 meses não pagam;

▪ Todas as crianças/adolescentes que estão dentro da faixa etária da Campanha de Vacinação deverão apresentar seu esquema vacinal com ao menos uma dose da vacina contra covid-19; as que não estiverem dentro da faixa etária poderão acessar o estádio, desde que acompanhados por um responsável e o mesmo esteja 100% imunizado;

▪ Apresentação da carteira de vacinação continua sendo obrigatória;

▪ A venda de meia-entrada está liberada na internet;

▪ A venda de ingresso para visitante será apenas pela internet e no dia do jogo, de acordo com o horário de funcionamento da bilheteria exclusiva no Barradão.