Insatisfações do MDB dificultam aliança com PT na disputa pelo governo baiano

O acordo para uma eventual aliança entre MDB e PT na disputa pelo governo estadual subiu no telhado, diante de insatisfações da cúpula emedebista com a demora do senador Jaques Wagner, candidato petista ao Palácio de Ondina, em negociar os ajustes finais na costura dos dois partidos. Sobretudo, espaços pleiteados pela legenda no alto escalão do governo Rui Costa. Aliados do principal cacique do MDB baiano, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, garantem que a posição demonstrada por ele, antes favorável à união com o PT, mudou bastante nos últimos dias e que já não é possível prever o desfecho da negociação.

Pulo na cerca

À Satélite, líderes do MDB afirmam que a guinada no clima pró-acordo com o PT pode ter origem na dedicação maior dada por Wagner às articulações para manter o vice-governador João Leão, e consequentemente o PP, na base governista, evitando que o partido se alie à oposição ou alce voos próprios nas eleições.

Tá liberado!

Independente da decisão do MDB de continuar no bloco do DEM ou retornar à base do PT, Lúcio Vieira Lima assegurou aos três virtuais concorrentes a deputado federal mais competitivos da sigla que eles terão liberdade para apoiar quem quiserem. De um lado do trio, está o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Júnior, aliado do candidato do DEM a governador, ACM Neto. Do outro, estão dois apoiadores de Jaques Wagner: o ex-secretário estadual de Saúde Fábio Vilas-Boas e o ex-deputado federal Luiz Argôlo, que integrou a lista de políticos presos pela Lava Jato.

Aperto de colegas

Alvo de um processo disciplinar por suspeita de vazar dados de investigações sigilosas para blindar alvos da Operação Faroeste, instaurado na quinta-feira passada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a promotora Ediene Lousado, ex-chefe do MP da Bahia, terá dificuldades para escapar de ser demitida. Nos corredores do conselho, o placar da votação que culminou com a abertura do processo é visto como sinal claro contra ela no julgamento definitivo. O pedido do corregedor substituto do CNMP, Marcelo Weitzel, com parecer pela demissão, foi aprovado por unanimidade.

Apressa o passo

Deputados estaduais do PSD, PP, PSDB, PL e PRB intensificaram a pressão sobre dirigentes das respectivas siglas, na tentativa de acelerar a montagem das chapas voltadas à corrida por vagas na Assembleia Legislativa. O cerco tem como pano de fundo a janela para trocas partidárias de março. Em suma, querem tempo hábil para avaliar se é melhor permanecer onde estão ou migrar para outra legenda com maiores chances de vitória.

Maré vazante

Acabou em naufrágio o movimento para deflagrar a paralisação dos policiais civis do estado, encampado pelo presidente do sindicato da categoria, Eustáquio Lopes. Com baixíssima adesão, a ofensiva afundou na primeira onda.