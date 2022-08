Inscrição de projetos para 1ª Chamada Baiana de Inovação Industrial será encerrada hoje

Esta terça-feira (30) é o último dia para a inscrição de projetos das empresas na 1ª Chamada Baiana de Inovação Industrial 2022. Podem participar do programa Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) industriais de qualquer setor, desde que estejam regularizadas e tenham CNPJ vinculado à Bahia.

A participação pode ser individual ou em associação com outros grupos econômicos do estado ou, também de outras regiões do país.

Além disso, é necessário que a empresa possua o CNAE primário industrial, conforme condições previstas no Manual de Operações da EMBRAPII. Microempreendedores Individuais (MEIs).

Para fazer o download do edital da 1ª Chamada Baiana de Inovação Industrial e submeter as propostas, as empresas devem acessar este link: https://www.senaicimatec.com.br/jornada





O programa é fruto de uma parceria entre FIEB, SENAI CIMATEC, Sebrae Bahia e EMBRAPII, e tem como objetivo estimular a pesquisa e a implantação de soluções tecnológicas voltadas para Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs), com apoio a propostas que impactem nos resultados dos negócios e da cadeia industrial da Bahia como um todo.

A Chamada faz parte da Jornada da Competitividade, do SENAI CIMATEC, que é um programa que oferece soluções integradas e modulares para impulsionar a cadeia industrial baiana.

Formado por aproximadamente 17 mil empresas, o ecossistema industrial da Bahia tem, em sua maioria (98,5%) o perfil de MPME: 72,5% são microempresas, 21% são pequenas empresas e empresas de médio porte somam 5% do total, segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O estudo aponta ainda que apenas 1,8% das empresas estão adequadas às novas tecnologias embarcadas no conceito de Indústria 4.0, como inteligência artificial, robótica e computação em nuvem, que promovem uma alta competitividade às empresas, já que otimizam e melhoram a performance dos processos, reduzem tempo e desperdícios de dinheiro e material e, consequentemente, geram aumento de produtividade e lucro.



Programa

Os projetos submetidos para a 1ª Chamada Baiana de Inovação Industrial terão apoio financeiro da EMBRAPII, através de recursos não reembolsáveis, para aplicação na fase de desenvolvimento dos projetos.

Para propostas submetidas por indústrias de micro, pequeno e médio portes serão disponibilizados R$ 2,5 milhões. Cada empresa inscrita deve aportar, no mínimo, 10% do valor recebido como contrapartida.



Deste total, o SENAI CIMATEC aportará 5%. Não haverá repasse financeiro direto para as empresas com projetos inscritos. A gestão dos recursos financeiros aprovados caberá ao SENAI CIMATEC, coexecutor do projeto.