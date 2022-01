Inscrição para creche e colégios da PM começa nesta segunda; veja vagas

Começam nesta segunda-feira (17) as inscrições para o processo seletivo de novos alunos para a creche e os colégios da Polícia Militar da Bahia. O processo pode ser feito a partir de 10h e seguirá até as 13h do dia 21 de janeiro. (Veja abaixo o quadro de vagas)

Para se inscrever, é necessário acessar os sites da Polícia Militar e da Secretaria de Educação do Estado. Ao fim da manifestação do desejo de uma vaga, haverá um sorteio eletrônico no dia 27 de janeiro, às 10h. Com a divulgação dos contemplados, os pais ou responsáveis deverão efetuar as matrículas dos alunos sorteados no período de 02 a 05 de fevereiro.

Ao todo, serão 30 vagas abertas para creche. Destas, 70% (ou seja, 21 vagas) serão destinadas a filhos de policiais militares, bombeiros militares e servidores públicos civis da PM e dos Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), e os outros 30% (9 vagas) para o público em geral.

As vagas da creche são para crianças nascidas entre 1º de abril de 2016 e 31 de março de 2020, mas a maioria das vagas é para crianças de 2 anos.

Foto: Divulgação

Já para os colégios da Polícia Militar (CPM) serão ofertadas 2.973 vagas em toda a Bahia, sendo 2.484 para o Ensino Fundamental e outras 489 para o Ensino Médio.

A distribuição de vagas será similar à da creche. Para as unidades localizadas em Salvador (Dendezeiros, Lobato, Ribeira, Luiz Tarquínio e Cajazeiras), 70% destas destinadas a filhos de policiais militares, bombeiros militares ou servidores públicos civis da PM e dos Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA) e 30% para o público em geral.

Já para os colégios situados em Alagoinhas, Barreiras, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, a distribuição de vagas será de 50% para familiares de militares ou servidos públicos da PM e CBMBA e 50% para o público em geral.

Foto; Divulgação