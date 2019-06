Inscrições para 600 vagas de natação de graça começam nesta segunda (17)

A Arena Aquática Salvador, localizada na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro da Pituba, abre inscrições para novas turmas de natação e hidroginástica na próxima segunda-feira (17). Serão ofertadas 600 vagas gratuitas e as inscrições deverão ser feitas exclusivamente através do site www. arenaaquatica. salvador. ba. gov. br , até o próximo dia 25.

Podem participar das atividades crianças a partir dos seis anos, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos. As aulas têm duração de quatro meses. A Arena Aquática é um equipamento administrado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Etapas – Os inscritos vão passar por três etapas eliminatórias. A primeira fase consiste na inscrição pelo site. A segunda fase ocorrerá após a realização do sorteio eletrônico, onde o candidato receberá um e-mail o informando sobre a convocação e a entrega dos documentos, que são a xerox do RG, do CPF e do comprovante de residência, além de atestados de aptidão física, emitidos por cardiologista ou clínico geral, e para doenças de pele, emitido por um dermatologista ou infectologista.

No caso de crianças, pode ser usado o atestado de pele e aptidão física emitido por um pediatra. Para menores de 18 anos, é necessário também, o comprovante de matrícula escolar, juntamente com documentação do responsável.

A terceira e última fase é a avaliação física e técnica do candidato. Depois de passar pela triagem, o candidato poderá ser encaminhado para a turma de iniciação ou aperfeiçoamento, a depender do desempenho. Os testes serão realizados na água. Após a convocação, o candidato terá o prazo de até uma semana para apresentar a documentação na própria Arena, em data a ser divulgada.