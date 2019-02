Inscrições para camarote acessível do Carnaval começam nesta segunda (18)

Começa nesta segunda (18) as inscrições para utilização dos Camarotes Acessíveis 2019, instalados nos circuitos do Carnaval de Salvador. Elas podem ser feitas pela internet ou pessoalmente. A iniciativa da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), visa facilitar o cadastro de idosos e pessoas com deficiência.

Quem optar pela ferramenta virtual, pode acessar o site www.camaroteacessivel.salvador.ba.gov.br. Já quem desejar fazer a inscrição pessoalmente deve comparecer à sede da Semps, no Comércio, a partir das 9h desta segunda-feira.

As inscrições são gratuitas. Serão três camarotes presentes nos circuitos Campo Grande, Piedade e Ondina. Serão disponibilizadas 60 vagas para idosos no circuito Campo Grande; 100 vagas para pessoas com deficiência na unidade da Piedade; e 100 vagas para os dois públicos na estrutura montada em Ondina.

Para o secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza, Leo Prates, a realização das inscrições para o Camarote Acessível 2019, de forma pioneira através da internet, deverá expandir a quantidade de beneficiados e atender a maior demanda possível.

“A internet hoje faz parte do dia a dia das pessoas. Não por acaso, a Prefeitura implantou redes WI-FI gratuitas em diversos pontos da cidade. Essa possibilidade certamente facilitará as inscrições para todos, principalmente daqueles com maiores dificuldades de locomoção”, justifica.

A proposta do Camarote Acessível, que completa cinco anos de atuação consecutiva em 2019, além de promover inclusão social, é oferecer espaços de lazer dentro dos circuitos do Carnaval para que este público possa apreciar, pular e brincar com vista privilegiada, segurança e conforto, durante todos os dias da festa.

Programação

No circuito de Ondina, a partir da quinta-feira (28), primeiro dia de Carnaval, o acesso iniciará às 16h, e funcionará até as 3h. No Campo Grande, o camarote funcionará a partir da sexta (1º), das 12h às 20h. Já na Piedade, em razão da programação do desfile das atrações no circuito, o acesso será iniciado às 13h e finalizado às 21h, também a partir da sexta-feira.

Cada usuário que necessite de acompanhante pode indicar apenas uma pessoa. O cadastro do acompanhante, com idade a partir de 18 anos, também deve ser indicado no momento da inscrição, assim como a escolha dos dias que irão participar. Cada pessoa pode optar por até dois dias, e é necessária a apresentação de documento original com foto.

O acesso das pessoas cadastradas será garantido até 1h após o horário de abertura do espaço. Após este período, a vaga poderá ser direcionada para o público através da demanda espontânea nos dias de Carnaval. O ingresso só será possível até uma hora antes do encerramento dos respectivos camarotes, e, após os horários de encerramento definido, será proibida a permanência no espaço. Dúvidas e mais orientações podem ser obtidas através do Fala Salvador, no 156.