Inscrições para curso gratuito preparatório para o Enem acabam neste domingo (17)

A inscrição para o curso gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares será encerrada neste domingo (17). Ao todo, serão 1 mil alunos contemplados, que começarão a ter aulas já no dia 1º de agosto.

O IngreSSAr, promovido pela prefeitura, através da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), é exclusivo para jovens de 16 a 29 anos, que estejam matriculados no 3º ano do Ensino Médio da rede pública, no 3º ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou no 3º ano do Ensino Médio em escolas particulares, desde que sejam bolsistas integrais.

Os interessados devem acessar o site ingressar.salvador.ba.gov.br e preencher um formulário de inscrição. Do total de vagas, 30% são reservadas para estudantes negros e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

As aulas serão presenciais, de segunda a sexta, e ocorrerão em instituições de ensino credenciadas pela prefeitura e localizadas em diversos bairros da capital baiana. Protocolos sanitários serão respeitados.

“É uma forma de preparar o aluno com desvantagens sociais para que ele tenha mais condições de conquistar uma vaga no ensino superior”, afirmou o diretor de Infância, Adolescência e Juventude da SPMJ, Euvaldo Jorge.