Inscrições para o Enem começam no dia 11 de maio, anuncia Inep

O Enem 2020 vai contar com versões impressa e digital. As regras do exame foram divulgadas nesta terça-feira (31) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com o edital divulgado, as inscrições para as provas impressa e digital vão acontecer entre 11 e 22 de maio. As datas de aplicação da prova impressa permanecem as mesmas: 1º e 8 de novembro.

Já as provas digitais serão nos dias 11 e 18 de outubro. Essa é a primeira vez que o exame vai ser aplicativo de forma digital. A novidade foi anunciada pelo Ministério da Educação no ano passado.

Confira o calendário completo do Enem 2020: