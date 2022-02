Inscrições para o Prêmio Prefeito Empreendedor encerram nesta segunda (28)

Prefeitos interessados em participar da XI edição do Prêmio Prefeito Empreendedor têm até esta segunda-feira (28) para fazer a inscrição. Realizado pelo Sebrae e com o apoio da União dos Municípios da Bahia (UPB), o prêmio tem o objetivo de valorizar as iniciativas dos gestores municipais voltadas para o desenvolvimento de projetos com foco no surgimento, crescimento e competitividade dos pequenos negócios.

Os prefeitos podem inscrever os projetos que estimulam o empreendedorismo em seus municípios por meio do site: www.prefeitoempreendedor.com.br. Nesta edição, os projetos devem ter como foco desenvolvimento e competitividade dos pequenos negócios. As iniciativas serão avaliadas sob o ponto de vista da contribuição para o crescimento econômico e social dos municípios. O prêmio inclui etapas estadual e nacional.

As oito categorias que os gestores podem inscrever projetos são: Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras Governamentais; Empreendedorismo na Escola; Marketing Territorial e Setores Econômicos; Inovação e Sustentabilidade; Cooperação e Governança Regional; e Cidade Empreendedora.